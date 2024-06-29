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صحة

هل تترك غرفتك مضاءة ليلاً؟ قد تصاب بهذا المرض الخطير!

Lebanon 24
29-06-2024 | 10:00
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ذكرت دراسة حديثة أن التعرض للضوء الساطع ليلا، وتحديدا بعد منتصف الليل وحتى السادسة صباحا، يزيد من مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ووفق باحثين أستراليين في جامعة "فليندرز"، فإن ذلك يرجع إلى كون الضوء يؤثر على أنماط النوم، التي تعتبر مهمة للحفاظ على حساسية الإنسولين الصحية، ومستويات مستقرة للسكر في الدم، بينما تخفض العتمة ليلة من تطور المرض.
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وبحسب موقع "هليث داي"، يؤكد الأستاذ في الجامعة، أندرو فيليبس، أن "التعرض للضوء ليلا، يعطل من إيقاعاتنا اليومية، ما يؤدي إلى تغير في إفراز الإنسولين واستقلاب الجلوكوز، والذي يؤثر بدوره على قدرة الجسم على تنظيم مستويات السكر في الدم، والإصابة في النهاية بالنوع الثاني من السكري.

ولفت إلى أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة، تثبت أن تقليل التعرض للضوء ليلا، والحفاظ على بيئة مظلمة، وسيلة سهلة ورخيصة، لمنع أو تأخير تطور مرض السكري.
المصدر: إرم نيوز
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