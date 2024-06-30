o
بيروت
o
طرابلس
o
صور
o
جبيل
o
صيدا
o
جونية
o
النبطية
o
زحلة
o
بعلبك
o
بشري
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
أعراض الاكتئاب عند الأطفال والمراهقين.. تعرفوا عليها
Lebanon 24
30-06-2024
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أوضحت الرابطة الألمانية للأطباء النفسيين أن اكتئاب الأطفال والمراهقين ليس مجرد اعتلال للحالة المزاجية، ولكنه مرض خطير يجب علاجه.
وأشار الأطباء الألمان إلى بعض الأعراض، التي يمكن من خلالها التعرف على الإصابة بالاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين، تشمل فقدان الشهية واضطرابات النوم وآلاماً في البطن.
Advertisement
أما الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة فيظهر عليهم الاكتئاب بالخمول وتقلب المزاج وسرعة الانفعال والعدوانية، أما في مرحلة المدرسة فعادةً ما تظهر أعراضه من خلال الحزن، والشعور بالذنب، والخوف من الفشل، وغالباً ما ينسحبون من العلاقات الاجتماعية.
وفي البلوغ والمراهقة تظهر الأعراض من خلال اضطرابات النوم، وفقدان الشهية، ونقص الوزن، بالإضافة إلى تقلب االمزاج والخمول وفقدان الاهتمام وانعدام الثقة في النفس والانسحاب من العلاقات الاجتماعية وربما تعاطي المخدرات أو إدمان الألعاب.
وأكد الأطباء الألمان أنه يجب أخذ الأمور على محمل الجد عندما يتحدث المراهقون عن مخاوفهم والشعور بالإحباط واليأس، واستشارة الطبيب النفسي.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض جويّ فوق تركيا يُؤثّر على لبنان.. كيف سيُصبح الطقس إبتداءً من الثلاثاء؟
Lebanon 24
منخفض جويّ فوق تركيا يُؤثّر على لبنان.. كيف سيُصبح الطقس إبتداءً من الثلاثاء؟
06:50 | 2024-06-30
30/06/2024 06:50:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كيف علّق رجا ناصرالدين على "خبر زواجه من نادين الراسي"؟
Lebanon 24
كيف علّق رجا ناصرالدين على "خبر زواجه من نادين الراسي"؟
09:00 | 2024-06-30
30/06/2024 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات مفاجئة من ليلى عبد اللطيف.. إقرأوا ماذا قالت عن الحرب ونصرالله!
Lebanon 24
توقعات مفاجئة من ليلى عبد اللطيف.. إقرأوا ماذا قالت عن الحرب ونصرالله!
02:24 | 2024-06-30
30/06/2024 02:24:47
Lebanon 24
Lebanon 24
دراسة أميركية تُحدّد الأماكن الصالحة لإنشاء المطارات في لبنان
Lebanon 24
دراسة أميركية تُحدّد الأماكن الصالحة لإنشاء المطارات في لبنان
23:22 | 2024-06-29
29/06/2024 11:22:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع على طريق عام شمسطار... وعدد الجرحى كبير (صور)
Lebanon 24
حادث سير مروّع على طريق عام شمسطار... وعدد الجرحى كبير (صور)
08:27 | 2024-06-30
30/06/2024 08:27:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
16:00 | 2024-06-30
النظام الغذائي المتوازن يقاوم التعب والإرهاق.. اليكم آخر ما توصلت اليه الابحاث
12:33 | 2024-06-30
أدوية ألزهايمر.. نتائج محدودة وأعراض جانبية خطيرة
10:30 | 2024-06-30
ما هي التغيرات التي تطرأ على الجسم عند الإقلاع التام عن الكحول؟
08:04 | 2024-06-30
هل من رابط بين فقدان الأسنان وزيادة خطر السمنة؟
05:34 | 2024-06-30
ما حقيقة انتشار "الملاريا" في مصر؟
05:00 | 2024-06-30
ما هو "اضطراب ما بعد الصدمة"؟
فيديو
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
Lebanon 24
ميقاتي في الجنوب.. مواكبة شخصية للإمتحانات وتأكيد على دور الجيش والتمسك بالـ1701
05:03 | 2024-06-29
01/07/2024 04:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
Lebanon 24
وصفت وائل الدحدوح بـ "رمز الرجولة" وتمنت الزواج منه.. الفنانة الشهيرة تُثير الجدل مُجدداً: افتحوا الجهاد (فيديو)
04:35 | 2024-06-29
01/07/2024 04:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
Lebanon 24
علماء يحذرون.. الانفجارات البركانية قد تستمر عقوداً في ايسلندا وربما لقرون (فيديو)
02:55 | 2024-06-27
01/07/2024 04:44:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24