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صحة

أعراض الاكتئاب عند الأطفال والمراهقين.. تعرفوا عليها

Lebanon 24
30-06-2024 | 14:00
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أوضحت الرابطة الألمانية للأطباء النفسيين أن اكتئاب الأطفال والمراهقين ليس مجرد اعتلال للحالة المزاجية، ولكنه مرض خطير يجب علاجه.

وأشار الأطباء الألمان إلى بعض الأعراض، التي يمكن من خلالها التعرف على الإصابة بالاكتئاب لدى الأطفال والمراهقين، تشمل فقدان الشهية واضطرابات النوم وآلاماً في البطن.
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أما الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة فيظهر عليهم الاكتئاب بالخمول وتقلب المزاج وسرعة الانفعال والعدوانية، أما في مرحلة المدرسة فعادةً ما تظهر أعراضه من خلال الحزن، والشعور بالذنب، والخوف من الفشل، وغالباً ما ينسحبون من العلاقات الاجتماعية.

وفي البلوغ والمراهقة تظهر الأعراض من خلال اضطرابات النوم، وفقدان الشهية، ونقص الوزن، بالإضافة إلى تقلب االمزاج والخمول وفقدان الاهتمام وانعدام الثقة في النفس والانسحاب من العلاقات الاجتماعية وربما تعاطي المخدرات أو إدمان الألعاب.
وأكد الأطباء الألمان أنه يجب أخذ الأمور على محمل الجد عندما يتحدث المراهقون عن مخاوفهم والشعور بالإحباط واليأس، واستشارة الطبيب النفسي.
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