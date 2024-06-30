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صحة

النظام الغذائي المتوازن يقاوم التعب والإرهاق.. اليكم آخر ما توصلت اليه الابحاث

Lebanon 24
30-06-2024 | 16:00
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قالت البوابة الصحية "كليفلاند كلينك" إن النظام الغذائي المتوازن يوفر للجسم المزيد من الطاقة لمقاومة الشعور بالتعب والإرهاق.

وأوضح الأطباء أن النظام الغذائي المتوازن يتضمن عناصر غذائية متنوعة للوصول إلى مستويات عالية من الطاقة ولفترات طويلة، ومن ضمنها الكربوهيدرات المعقدة التي تحتوي على الألياف والنشا والعناصر المعقدة، التي يصعب على الجسم هضمها وامتصاصها بسهولة، وتعتبر هذه العملية البطيئة مثالية للحفاظ على إمدادات طاقة ثابتة ودائمة.
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ومن الأطعمة التي تحتوي على كربوهيدرات معقدة الحبوب الكاملة، والأرز البني، والفواكه مثل التفاح، والكمثرى، والموز، والبرتقال، والخضراوات مثل البطاطا، والخضراوات الورقية.

البروتينات
تستغرق البروتينات وقتاً أطول في الهضم، ما يجعلها ذات قيمة عالية لمكافحة التعب والإرهاق، ولكن البروتينات المشبعة بكمية كبيرة من الدهون تتطلب جهداً شاقاً من الجسم، ما يسبب الشعور بالنعاس، لذلك يفضل تناول لحم الدجاج دون جلد، وسمك السلمون.

وتتوفر أيضاً مصادر البروتين المعزز للطاقة في البيض، والمكسرات والزبادي.

السوائل
قد يكون التعب والإرهاق علامة على قلة السوائل، وتختلف الحاجة للسوائل بزيادة النشاط، والطقس وعوامل أخرى، ولتجنب الشعور بالتعب لا بد من تقليل استهلاك بعض المواد، ومنها الكافيين الذي قد يوفر دفعة كبيرة من الطاقة، لكن زيادة الطاقة الناجمة عنه غالباً ما يتبعها انهيار.

وتشير الدراسات إلى أن النعاس المفرط يمكن أن يكون أثراً جانبياً لتناول المشروبات، التي تحتوي على الكافيين بمجرد أن يهدأ تأثيرها.


الكربوهيدرات البسيطة والسكر
الكربوهيدرات البسيطة والسكر هي المواد، التي يهضمها الجسم ويمتصها بسهولة وبسرعة، مثل الخبز الأبيض، والمعكرونة، والأرز الأبيض، والكعك والمشروبات المحلاة بالسكر.
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