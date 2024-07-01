بذور الشيا أم الكتان.. أيهما مفيد أكثر للصحة؟

مع ميل متزايد نحو الصحة واللياقة البدنية، اكتسبت بذور الشيا والكتان شعبية هائلة لقيمتها الغذائية العالية وخصائصها المفيدة للصحة.



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ومن المثير للاهتمام أن كلتا البذرتين غنيتان بالعناصر الغذائية الأساسية والألياف والدهون الصحية، مما يجعلها إضافة قيمة للنظام الغذائي المتوازن، ولكن هناك العديد من الاختلافات التي يمكن أن تساعد كل شخص على اختيار الأفضل لجسمه.



بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا على عناصر غذائية مثل الألياف والبروتين وأحماض أوميغا-3 الدهنية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن المختلفة مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم. بداية من إضافة هذه البذور إلى الماء والعصائر والمشروبات ووجبات الشوفان والحبوب والسلطات، فإن مجرد إضافة هاتين البذرتين يمكن أن يغير قواعد لعبة الصحة العامة الجيدة، بحسب ما نشرته صحيفة Times of India.ومن المثير للاهتمام أن كلتا البذرتين غنيتان بالعناصر الغذائية الأساسية والألياف والدهون الصحية، مما يجعلها إضافة قيمة للنظام الغذائي المتوازن، ولكن هناك العديد من الاختلافات التي يمكن أن تساعد كل شخص على اختيار الأفضل لجسمه.تحتوي بذور الشيا على عناصر غذائية مثل الألياف والبروتين وأحماض أوميغا-3 الدهنية ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن المختلفة مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم.

الفوائد الصحية

تشتهر بذور الشيا بمحتواها العالي من الألياف، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي ويساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. كما أنها توفر مصدرًا جيدًا للبروتين النباتي وأحماض أوميغا-3 الدهنية، التي تدعم صحة القلب وتقلل الالتهابات.



بذور الكتان

تمتلئ بذور الكتان بالألياف والبروتين وأحماض أوميغا-3 الدهنية والليغنان، وهي عبارة عن مركبات نباتية ذات خصائص مضادة للأكسدة، والفيتامينات والمعادن مثل المنغنيز وفيتامين B1، المعروف باسم الثيامين.

الفوائد الصحية

تتشابه بذور الكتان مع الشيا في فوائدها الجيدة لصحة القلب بسبب محتواها من أحماض أوميغا-3 الدهنية. كما أنها مصدر مهم للليغنان، والتي تمت دراستها لتأثيراتها المحتملة في الوقاية من السرطان.



كما تساعد الألياف الموجودة في بذور الكتان في الهضم، وتساعد في تعزيز الشعور بالشبع، مما يجعلها مفيدة للتحكم في وزن الجسم.



كذلك، تتميز بذور الكتان بأنها يمكن أن تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم عن طريق إبطاء عملية هضم وامتصاص الكربوهيدرات.



وتساعد الألياف والبروتينات الموجودة في بذور الكتان على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما يقلل من إجمالي السعرات الحرارية ويساعد في إنقاص الوزن.

اعتبارات صحية

تقدم بذور الشيا وبذور الكتان فوائد صحية كبيرة، ولكن هناك بعض الاختلافات التي يجب مراعاتها:



محتوى أوميغا-3: تحتوي بذور الشيا وبذور الكتان على أحماض أوميغا-3 الدهنية، ولكن بذور الكتان غنية بشكل خاص بحمض ألفا لينولينيك، في حين أن بذور الشيا تحتوي على نسبة أوميغا-3 إلى أوميغا 6 أكثر توازناً.



الفوائد الهضمية: تقدر بذور الشيا لقدرتها على امتصاص الماء وتكوين قوام يشبه الهلام، مما يساعد على الهضم ويعزز الشعور بالشبع.



كما توفر بذور الكتان أيضا الألياف لصحة الجهاز الهضمي ولكنها لا تشكل هلاما عند نقعها بنفس الطريقة التي تتشكل بها بذور الشيا.



إن دمج بذور الشيا وبذور الكتان في النظام الغذائي اليومي أمر بسيط ومتعدد الاستخدامات:



استخدامات بذور الشيا

بودنيغ الشيا: يتم مزج بذور الشيا مع الحليب أو الزبادي، ثم يتم تحليته بالعسل أو شراب القيقب، ويترك في البراد ة طوال الليل للحصول على وجبة فطور أو وجبة خفيفة مغذية.



العصائر: يمكن مزج بذور الشيا في العصير المفضل للحصول على المزيد من الألياف وتعزيز التغذية.



السلطات والحساء: يمكن رش بذور الشيا فوق السلطات أو الحساء للحصول على المزيد من القرمشة والمغذيات.

أفكار لتناول بذور الكتان

بذور الكتان المطحونة: يتم طحن بذور الكتان في مطحنة القهوة أو الخلاط لإطلاق العناصر الغذائية الخاصة بها بشكل أكثر فعالية. تُضاف بذور الكتان المطحونة إلى دقيق الشوفان أو الزبادي أو المخبوزات.



زيت بذور الكتان: يمكن استخدام زيت بذور الكتان كصلصة للسلطات أو رشه على الخضروات المطبوخة لتعزيز حصص أوميغا-3.



الخبز: يتم إضافة بذور الكتان المطحونة إلى الكعك أو الفطائر أو عجينة الخبز للحصول على نكهة الجوز والألياف الإضافية.