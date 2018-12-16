صحة

أجرت عملية ليزك ثم ماتت.. إحذروا فهي ليست الأولى!

Lebanon 24
16-12-2018 | 10:53
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نشرت قناة "العربية" تقريراً عن العلاقة بين حالات الانتحار وعملية الليزك.

وأوضحت القناة أنّ Jessica Starr المذيعة الأميركية للأرصاد الجوية بقناة Fox 2 التلفزيونية في مدينة "ديترويت" التي انتحرت الخميس الماضي انضمت إلى لائحة تضم 10 أشخاص انتحروا بعد خضوعهم لنفس الجراحة البسيطة التي أجرتها ومعاناتهم من مضاعفاتها.




وقالت القناة: "الجراحة التي خضعت لها، كانت في تشرين الأول الماضي، وهي المعروفة تقنيتها باسم Lasik لتصحيح النظر عبر تعديل قرنية العين باستخدام الليزر، ليتم الاستغناء بعدها عن العدسات اللاصقة"، مضيفةً: "إلا أن تقنية "الليزك" كما يسمونها بالعربية، هي من أخطر ما يكون أحيانا، ولسبب غير معروف، فلا أحد يدري لماذا تؤدي بالبعض إلى الشعور وكأن الواحد منهم ارتمى في مناخ جهنمي لا يطاق، إلى درجة يفضل معها الموت على البقاء حيا، لذلك كانت ستار تتغيب عن العمل لأسابيع كافحت خلالها للتخلص من آثار ما خضعت له لتقوية نظرها والتخلص من عدسات لاصقة كانت تستخدمها طوال 23 سنة، إلا أنها لم تفلح، ولم تجد حلاً لما كانت تتفاءل به وجلب عليها الويل، إلا بإنهاء حياتها بنفسها، ففعلتها وتركت على الأرض زوجاً لها منه طفلان".

وكانت ستار كتبت سلسلة تغريدات عما كانت تعانيه، آخرها في 14 تشرين الثاني الماضي، حيث قالت: "بالأمس عشت صراعا صعبا. كنت أريد العودة، لكني في حاجة إلى مزيد من الوقت لأتعافى. أرجوكم أبقوني بذاكرتكم في هذه الفترة الصعبة".




من ناحيتها، نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، مقابلة مع الأميركية paula Cofer المعروفة بتأسيسها لمجموعة دعم سمتها Lasik Complication عن تعقيدات ما بعد جراحة "الليزك" وشعور بعض المصابين بما تسببه من أوجاع لا أحد يعرف أسبابها، حيث أوضحت أنّها تعرف 10 حالات انتحار حدثت بسببها، منها عملية خضع لها مليونير كندي اسمه Paul Fitzpatrick وعمره 56 سنة، وهو أيضا أب لولدين. 




وفي التفاصيل أنّه ترك رسالة روى فيها ما كان يشعر به من آلام، حيث كتب: "لم يكن باستطاعتي تذوق أي متعة. فقط تذوق الألم الحارق في عينيّ، وفي جوف جمجمتي. ألم وألم، ومزيد من الألم، فاعذروني لأني لم أكن قويا بما يكفي لأواجه الآلام".

في المقابل، أكّد الرئيس السابق لجمعية Canadian Ophthalmological Society الخاصة بأمراض العيون في كندا، الدكتور Guilermo Rocha المختص بأمراض العين وتوابعها، أن تعقيدات ما بعد جراحة "الليزك" نادرة جدا، وقد يشعر بها واحد من كل 10 آلاف، وليس ضرورياً أن تكون آلامها من النوع الذي أدى إلى انتحار البعض، وبيّن أن 63 مليون جراحة قام بها مختصون منذ 1991 ولم تنل تعقيداتها إلا من قلة خضعوا لها.


المصدر: العربية
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