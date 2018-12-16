صحة

إذا عرفتم فوائد الشاي الأخضر الـ8.. ستشربونه يوميًا!

Lebanon 24
16-12-2018 | 15:00
A-
A+
Doc-P-537852-636805668281814705.jpg
Doc-P-537852-636805668281814705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
A+
A-
facebook
facebook
facebook
يعالج الشاي الأخضر العديد من المشكلات الصحية، ولطالما استخدم في الطب الصيني التقليدي، لعلاج الصداع وحالات الاكتئاب.

وفيما يلي 8 فوائد للشاي الأخضر، الذي يحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، وفق ما ذكر موقع "ويب طب":

حماية الجلد

يوفر الشاي الأخضر حماية فعالة من أشعة الشمس عبر تحييد الجذور التي تنتجها الشمس وتتسبب بشيخوخة الجلد. وفوائد الشاي الصحية تصل للجسم سواء كان ساخنا أو باردا.

خفض الوزن

الشاي الأخضر يزيد من معدل التمثيل الغذائي في الجسم وبالتالي يساعد في خسارة الوزن. وأظهرت دراسة انخفاضا بنسبة 4.6 بالمئة من وزن الجسم خلال 3 أشهر شملت 70 شخصا.

يمنع ارتفاع ضغط الدم

أظهرت دراسة أن الشاي الأخضر يوفر الحماية ضد تطور ارتفاع ضغط الدم، ووجدت أيضا أن مكونات الشاي الأخضر تمنع هذه الظاهرة عبر تحسين مرونة الأوعية الدموية.
يحافظ على صحة أسنانك.

وجدت دراسة واسعة النطاق أجريت في اليابان ان شرب كوب واحد من الشاي الأخضر يومياً يحافظ على الأسنان ويمنع أمراض اللثة التي تسبب فقدان الأسنان في سن الشيخوخة.

يقلل الكولسترول

الاستهلاك الثابت للشاي الأخضر يؤثر بشكل إيجابي على خفض الكولسترول في الدم. وأظهرت دراسة أن اليابانيين الذين استهلكوا الشاي الأخضر يوميا كان لديهم مستويات أقل من الكولسترول.

يحسن الذاكرة

اختبرت دراسة علمية حديثة اثنين من المكونات الموجودة في الشاي الأخضر، فوجدت أن هذين المكونين لديهما القدرة على تحفيز نشاط الدماغ وتحسين الذاكرة.

يمنع نزلات البرد

وجد الباحثون أن في الشاي الأخضر مستويات عالية من المواد المضادة للأكسدة، التي تسهم بدورها في تعزيز نظام المناعة، أي تحصن الجسم من نزلات البرد والإنفلونزا على وجه التحديد.

مكافحة ألزهايمر

أظهرت دراسة أجريت عام 2010 على الحيوانات، أن الشاي الأخضر له دور في الوقاية من موت الخلايا العصبية المرتبطة بالخرف ومرض ألزهايمر.

المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
12:21 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
18:09 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:47 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:02 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
08:00 | 2018-12-18
06:26 | 2018-12-18
23:59 | 2018-12-17
22:00 | 2018-12-17
19:20 | 2018-12-17
18:00 | 2018-12-17
فيديو
lebanon 24
21:45 | 2018-12-17 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website