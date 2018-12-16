خطيرٌ على الصحة.. سحب "جل التسنين المخدر" من الأسواق!

قررت السلطات البريطانية، وقف بيع جل الأسنان الخاص بالأطفال في المحال التجارية والأسواق الكبيرة، بدءًا من عام 2019، على أن يقتصر بيعه على الصيدليات فقط.جاء هذا القرار بعد أن تبين أن هذا الجيل، الذي يحتوي على مخدر ليدوكايين، يشكل خطرا على صحة الأطفال، بحسب ما أفادت الهيئات الصحية الرسمية في بريطانيا.وقالت هيئة تنظيم الدواء ومنتجات الرعاية الصحية إن جل الأسنان، الذي يخفف آلام التسنين عند الأطفال، يجب أن يباع في الصيدليات فقط وتحت إشرافي طبي.