هل تشعرون برغبة دائمة بالعطس.. اليكم السبب!

يقول الخبراء بأن الرطوبة وانخفاض درجة الحرارة في فصل الشتاء، يؤديان لانتشار وتكاثر حشرات العث في السرير، وعلى الأرائك، ومقاعد السيارة، وحتى على كرسي المكتب.ويمكن لكل حشرة من هذه الحشرات التي تضع عادة أكثر من 80 بيضة، أن تنتقل من الخارج إلى داخل المنزل طلباً للدفء والاختباء في الأماكن الدافئة.وتتغذى هذه الحشرات التي تشبه العناكب الصغيرة على جلد الإنسان، وتفرز مادة كيميائية في برازها قد تتسبب بالشعور بالتهيج والربو، والأكزيما، والعطس، وسيلان الأنف، واحمرار العينين، والحكة إضافة إلى التهاب الأنف التحسسي. ويعد العطاس المستمر أحد أهم الأعراض المحتملة لتكاثر العث في المنزل أو مكان العمل.ويقول رانجين جوهري، الخبير في السلامة المنزلية، إن عث الغبار يعشق الدفء والرطوبة، لذا فإنه يزدهر في فصل الشتاء، ويلجأ إلى البقع الدافئة مثل السرير أو الأرائك. ويضيف رانجين، بأن السرير قد يحتوي على 1.5 مليون حشرة تتغذى على جلد الإنسان وتمتص الرطوبة لتبقى على قيد الحياة.وينصح رانجين الأشخاص الذين يعانون من العطاس بشكل مستمر ويشعرون بحساسية غير مبررة، بالتخلص من الملاءات الرطبة، وتعريض السرير للهواء البارد بشكل مستمر، للقضاء على هذه الحشرات، إضافة إلى غسل الملاءات والأغطية أسبوعياً في درجات حرارة مرتفعة، وفق ما ورد في موقع "ميترو" الإلكتروني.