15 نوع طعام ضد السمنة.. تناولهم براحة بال

حتى لو كنت من الأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية أو يقلقون من تناول أنواع محددة من الأطعمة خوفاً من زيادة وزنهم، جمعنا لك 15 نوعاً من أنواع الطعام قليلة السعرات الحرارية، والتي تقلل الجوع وتحسّن عملية الهضم لديك، لتتناول طعامك وانت مرتاح البال: