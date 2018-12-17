أيّهما أفضل.. حمام الصباح أم المساء؟

كشف خبراء في المركز الألماني الاستشاري للصحة أن لوقت الاستحمام تأثير على الدورة الدموية.وأوضح الخبراء أنّ الاستحمام بالماء الدافئ لفترة طويلة أفضل في المساء، لأن الماء الدافئ يريح العضلات ويخفض مستوى ضغط الدم قليلاً، ويجعل الأوعية الدموية تتسع. ونتيجة لذلك يشعر الانسان بالتعب وينام بشكل أفضل خصوصاً بعد يوم عمل شاق ومرهق.كما بيّن الخبراء أن نوعية الضوء داخل الحمام لها تأثير إيجابي على الجسم، إذ يدفع الاستحمام على ضوء الشموع الجسم لإفرازهرمون الميلاتونين المساعد على النوم.وقال الخبراء: "وأخذ حمام بالمساء قبل النوم يجعلك في غنى عنه صباحا، وهو ما يعني دقائق نوم إضافية، خصوصا للذين يغادرون السرير بصعوبة في الصباح".وأضافوا: "وحتى بشرة جسم الانسان تستفيد بشكل أفضل عند الاستحمام مساء، فمن الأفضل القيام بالحلاقة بها في المساء. فأثناء الليل يخلد الجلد للراحة، وعند الاستيقاظ من النوم يزول الاحمرار من البشرة".لكن أخذ الحمام مساء ليس مناسبا للجميع، فإذا كان جسمك يفرز الكثير من العرق ليلا فمن الأفضل أن تأخذ حماماً في الصباح.