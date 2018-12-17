صحة

تحذير: لا تتناولوا هذه الأنواع من الأدوية مع الشاي

Lebanon 24
17-12-2018 | 12:30
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نحتاج جميعا الى تناول أقراص الدواء من وقت الى آخر، لكن وفي الوقت الذي تبدو فيه عملية تناول الدواء أمر بديهي وبسيط، قد نقترف أحيانًا كثيرة أخطاء كبيرة خلالها على غرار كسر حبوب الأدوية وغيرها.

ومن بين الأخطاء التي نرتكبها أيضا اثناء تناولنا أقراص الدواء هي تناولها مع الشاي.  ل

كن لماذا لا يُنصح البتة في تناول بعض أنواع الأدوية مع الشاي وعن أي أنواع نتحدث؟

يحتوي الشاي على مادة الكافيين المنشطة واستهلاك الكافيين مع بعض انواع الأدوية له تداعيات سلبية. 

فتناول الشاي مع المضادات الحيوية او الأدوية المعالجة للحرقة يساعد على زيادة أثر الكافيين المنشّط والذي يؤدي الى الأرق بالتالي.

كما ان تناول الشاي مع الأدوية المهدئة وأدوية الربو يؤدي الى التخفيف من فعالية الدواء.

في حين أن تناول الشاي مع الأدوية التي تحتوي على الحديد يؤثر على فعالية الدواء اذ يقلّل من امتصاص الحديد من الجهاز الهضمي الى الدم.





المصدر: صبايا ستايل
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