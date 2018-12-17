لهذا السبب ترتفع معدلات الذبحات القلبية خلال الأعياد

أشارت دراسة بريطانية حديثة الى أن فترة الأعياد هي الأكثر خطورة على صحة القلب. فقد تبين أنه في موسم الأعياد ترتفع معدلات الإصابة باحتشاء في عضلة القلب بنسبة 15 في المئة.وتتأثر صحة القلب في هذه الفترة بعوامل عديدة أبرزها الإفراط في الأكل وخصوصاً الإكثار من تناول الأطعمة الدسمة الضارة للقلب، كما ترتفع في هذه الفترة معدلات التدخين وقد أثبت ذلك علمياً.ومما لا شك فيه أن الوجبات التي يتم تناولها في الأعياد والتي ترتفع فيها معدلات الدهون والوحدات الحرارية تعتبر عاملاً مسبباً ويمكن تناول فيها ما لا يقل عن 5200 وحدة حرارية . ويبدو الأمر أكثر خطورة على الأشخاص الذين يعانون مشاكل في القلب ومن هم أكثر عرضة للإصابة بامراض في القلب. إذ ترتفع معدلات الشحوم الثلاثية في هذه الوجبات مما قد يسبب التهابات في الشرايين المحيطة بالقلب. من هنا اهمية التشديد على الحرص والاعتدال في الأكل تجنباً للمشاكل التي يمكن مواجهتها.