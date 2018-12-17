صحة

هذه أسباب حكة الجلد.. القلق وأمراض الكلى

Lebanon 24
17-12-2018 | 23:59
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يشعر بعض الأشخاص بالرغبة في الحكة بالجلد، الأمر الذي قد يستمر لفترة من الوقت، مما يسبب الإحراج ويتطلب إجراء الفحوصات الطبية والعلاج، ولهذا نتعرف في السطور القادمة، على أهم أسباب الحكة والعلاج، وفقاً لما ذكره موقع "medicalnewstoday".

أسباب حكة الجلد عديدة، منها:

- الطفح الجلدي.

- التهاب جلد.

- جفاف الجلد، وأعراضه هي خشونة أو تقشر أو تشقق الجلد أو الشفتين، والتي يمكن أن تسمح للجراثيم بالدخول للجلد، مما يسبب مشاكل جلدية أخرى.

- الأكزيما.

- الحساسية.


- قشعريرة.

- لدغات البق.

- أسباب نفسية مثل الإكتئاب، القلق، اضطراب الوسواس القهري.

- إرتباط حدوث الحكة بالطفيليات مثل الديدان الخيطية، الحشرات مثل البق، البعوض، أو القمل، أو نتيجة عدوى فطرية .

- حالات طبية مثل اضطرابات الأعصاب الناجم عن مرض السكري والأعصاب المقرصنة والقوباء المنطقية حكة شديدة.

- الحكة اليوريمية مثل الحكة الكلوية أو الحكة المزمنة المرتبطة بأمراض الكلى.

طرق العلاج المنزلية:

- يوصى بإستخدام كريم مرطب عالي الجودة على البشرة وتطبيقه مرة أو مرتين على الأقل يوميًا.

- تطبيق كريم مضاد للحكة للمساعدة في تخفيف الأعراض.

- تطبيق ضغط بارد ورطب على المنطقة المصابة.

- أخذ حمام فاتر.

- اختيار صابون معتدل دون صبغات أو عطور واستخدام منظف غسيل خفيف.

- تجنب المواد التي تسبب تفاعلات تحسسية مثل النيكل، والمجوهرات، والصوف.

- إذا لم تعمل الكريمات نتائج إيجابية، يجب الذهاب إلى طبيب أمراض جلدية.


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