صحة

4 أجزاء في الدجاج لا ينصح بأكلها

Lebanon 24
07-11-2020 | 23:00
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يعتبر الدجاج طبقا شائعا في النظام الغذائي لكثير من الناس في مختلف دول العالم، لكن تناول بعض أجزاء هذا الطائر يمكن أن يضر الجسم>

وجاء في موقع "سوهو"، أن الكثير من الطفيليات والبكتيريا تتواجد على ذيل الدجاج، ولذلك لا ينصح بالاستهلاك المفرط لهذا الجزء من الطائر، لأنه يؤثر سلبا على الصحة.

وأوصى مؤلف المقالة، كذلك بالتوقف عن تناول رئتي الدجاج، وذلك لوجود الكثير من الطفيليات والبكتيريا، التي لا يمكن القضاء عليها حتى عن طريق المعالجة الحرارية، نظرا لمقاومتها لدرجات الحرارة المرتفعة. وأكدت المقالة، أن تناول هذه القطعة من الدجاجة، يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية لجسم الإنسان.

وفي رأس الدجاجة، يمكن أن تتراكم بعض المواد الخطرة على صحة الإنسان.

ويلاحظ كاتب المقالة، أنه لا يوجد شيء عمليا مفيد في جلد الدجاج، فهو غني بالدهون، وهناك أيضا العديد من الطفيليات والبكتيريا على سطحه.

المصدر: روسيا اليوم
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