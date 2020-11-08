24
o
بيروت
22
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
24
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
22
o
بشري
24
o
بيت الدين
24
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
دواء في متناول الجميع تحت الاختبار.. فهل ينجح الاسبرين في القضاء على كورونا؟
Lebanon 24
08-11-2020
|
15:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت دراسة حديثة أجرتها جامعة أوكسفورد أن الأسبرين هو أحدث دواء يتم تقييمه في تجربة التعافي واسعة النطاق، واكتشفت استخدام دواء الكورتيكوستيرويد الشائع "ديكساميثازون" في علاج حالات كوفيد-19، وفق موقع Politico.
وبحسب بيان صحافي نشرته الجامعة، فإنّه يمكن أن تساعد خصائص الأسبرين بميوعة الدم، وهو دواء عمره 120 عاماً وفي متناول الجميع، في تجنب المضاعفات الناتجة عن جلطات الدم المرتبطة بكوفيد-19.
إلى ذلك ينضم الطب اليومي إلى قائمة العلاجات الأكثر تقدماً، مثل الأجسام المضادة وحيدة النسيلة من شركة ريجينيرون، والتي خضعت لتدقيق العلماء في المملكة المتحدة كعلاجات محتملة لعدوى كورونا.
من جهته، قال بيتر هوربي من جامعة أكسفورد، كبير المحققين المشاركين في التجربة، إن "حقيقة أن الدواء آمن وغير مكلف ومتاح على نطاق واسع يزيد من جاذبيته"، مضيفاً: "نحن نبحث عن أدوية لكوفيد-19 يمكن لأي شخص استخدامها على الفور بأي مكان في العالم"، لافتاً: "لا نعرف ما إذا كان الأسبرين دواء من هذا النوع ولكننا سنكتشف ذلك".
يشار إلى أن الدراسة ستنظر بشكل أساسي في وفيات المرضى بعد 28 يوماً مع تقييم مدة الإقامة في المستشفى والحاجة إلى تنفس اصطناعي. ووفقاً للإصدار الذي نشره الباحثون، من المتوقع أن يتلقى 2000 مريض مصاب على الأقل الأسبرين مع الرعاية المعتادة.
كما من المحتمل أن يستغرق الأمر عدة أشهر قبل أن تنتج التجربة بيانات كافية للحكم على ما إذا كان الأسبرين مفيداً للمرضى.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح سعر الدولار في السوق السوداء؟
Lebanon 24
بعد ارتفاعه أمس.. كيف افتتح سعر الدولار في السوق السوداء؟
08:53 | 2020-11-09
09/11/2020 08:53:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في عكار.. شهب ناري من السماء يستهدفُ بلدة ويشعل النيران
Lebanon 24
مفاجأة في عكار.. شهب ناري من السماء يستهدفُ بلدة ويشعل النيران
19:36 | 2020-11-08
08/11/2020 07:36:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام لوزارة التربية بشأن الدروس حضورياً بالمدارس.. هذا ما جاء فيه
Lebanon 24
بيان هام لوزارة التربية بشأن الدروس حضورياً بالمدارس.. هذا ما جاء فيه
20:00 | 2020-11-08
08/11/2020 08:00:18
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة "الشهب الناري" الذي ضرب بلدة التليل العكارية
Lebanon 24
هذه حقيقة "الشهب الناري" الذي ضرب بلدة التليل العكارية
21:55 | 2020-11-08
08/11/2020 09:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان هام من "قوى الأمن" بشأن إقفال البلدات وقرار حظر التجول
Lebanon 24
بيان هام من "قوى الأمن" بشأن إقفال البلدات وقرار حظر التجول
22:41 | 2020-11-08
08/11/2020 10:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
18:00 | 2020-11-09
كيف تغيرت بعض أعراض كورونا مع الموجة الثانية؟
15:30 | 2020-11-09
تحذير من تفشي فيروس قاتل جديد.. مصدره الخفافيش وماذا عن أعراضه؟
14:19 | 2020-11-09
بشرى سارة.. لقاح ضد فيروس كورونا فعّال بنسبة 90% إليكم التفاصيل
12:00 | 2020-11-09
حمية بسيطة.. إخسر الوزن بشرب العصير والشاي!
09:00 | 2020-11-09
القهوة وتساقط الشعر.. ما العلاقة؟
08:06 | 2020-11-09
كيف ينتشر "كورونا" وسط التجمعات.. دراسة تكشف المفاجأة
فيديو
"Vivo" تكشف عن أحدث هواتفها للجيل الخامس! (فيديو)
Lebanon 24
"Vivo" تكشف عن أحدث هواتفها للجيل الخامس! (فيديو)
15:00 | 2020-11-09
09/11/2020 18:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تسميته رئيسا منتخبا.. بايدن يزور قبر من شجعه على الترشح (فيديو)
Lebanon 24
بعد تسميته رئيسا منتخبا.. بايدن يزور قبر من شجعه على الترشح (فيديو)
12:00 | 2020-11-09
09/11/2020 18:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رونالدو يغادر المباراة مصابا.. ولا تعليق (فيديو)
Lebanon 24
رونالدو يغادر المباراة مصابا.. ولا تعليق (فيديو)
12:00 | 2020-11-09
09/11/2020 18:45:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact