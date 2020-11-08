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صحة
هذه الإشارات تقول: كبدك ليس بخير
Lebanon 24
08-11-2020
|
21:00
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يعتبر الكبد من الأعضاء الأكثر أهميةً في جسم الإنسان، لأنه يؤدي عدداً كبيراً من الوظائف، ومنها أنه يوفر الطاقة ويساهم في مكافحة العدوى وإزالة السموم وتنظيم عمل الهورمونات.
كذلك يعمل هذا العضو على إنتاج بروتين الألبومين الذي يساعد في الحفاظ على نوعية ومعدل السوائل في الدم ويمنع تراكمها في الجسم. وحين يتعرض عمل الكبد للاضطراب، فإن هذا يؤدي إلى تراكم السموم في الجسم وإلى الشعور ببعض الأعراض المزعجة، والتي من أبرزها التعب الدائم غير المبرر والخمول والصداع المستمر وآلام المفاصل والعضلات والتعرّق المفرط وصعوبة حرق الدهون ورائحة الفم الكريهة الدائمة، فضلاً عن زيادة الوزن من دون سبب واضح.
ولمنع حدوث هذا، من الضروري الحرص على الحفاظ على صحة الكبد من خلال الحد من تناول الأطعمة التي تحتوي على السكر والدهون، والنوم لعدد ساعات كافٍ وتجنّب اتباع العادات السيئة مثل التدخين. ومن الضروري شرب كمية كافية من الماء يومياً وتناول المأكولات الغنية بالدهون المفيدة وبالحديد والألياف.
المصدر: لها
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