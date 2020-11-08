صحة

ما هو أفضل وقت لتناول الفيتامينات لتفادي نقص التغذية؟

Lebanon 24
08-11-2020 | 23:00
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تساعد الفيتامينات والمعادن التي نحصل عليها من الأطعمة أو الأقراص على مساعدة الجسم لأداء وظائفه المختلفة، إذ أن كل عنصر غذائي له دور محدد يؤديه ولا يمكن استبداله عنصر آخر.

وعندما لا تحصل أجسامنا لفترة طويلة على كميات كافية من عنصر غذائي معين، يحدث ما يسمى بنقص التغذية المترافقة بأنواع مختلفة من المشكلات الصحية، وذلك بحسب موقع "تايمز أوف إينديا".

وللتغلب على هذا النقص في المغذيات، يعتمد الكثير من الناس على الفيتامينات والمكملات الغذائية ويتساءلون غالبا عن أفضل وقت لتناول هذه المكملات للحصول على أكبر فائدة صحية منها.
هناك قواعد يجب على المرء مراعاتها عند تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية، أولها يجب تناول الأقراص بانتظام وفي الوقت المناسب.

ويجب التقيد أيضا بأن هناك فيتامينات يفضل تناولها بعد تناول الوجبة، في حين أن هناك فيتامينات يفضل تناولها على معدة فارغة، وفق ما يلي:

الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء
يذوب هذا النوع من الفيتامينات في الماء مما يسهل على الجسم امتصاصها، حيث يأخذ حاجته منها ويتخلص من الكميات الفائضة.

 فيتامين سي وجميع فيتامينات ب قابل للذوبان في الماء، ويتم امتصاصها بشكل أفضل على معدة فارغة، لذا يفضل تناول مثل هذه الفيتامينات على معدة فارغة، ويحبذ قبل 30 دقيقة من تناول وجبة الإفطار.

الفيتامينات التي تذوب في الدهون
يذوب هذا النوع من الفيتامينات عن طريق الدهون، يحتاج الجسم هذه الفيتامينات بكميات قليلة، ويتم تخزين الكميات الإضافية منها بشكل عام في الجسم، والإفراط في تناول هذا النوع يؤدي إلى حدوث "تسمم الفيتامينات".

 فيتامين أ وفيتامين ك وفيتامين هـ وفيتامين د هي بعض الفيتامينات التي تذوب في الدهون، يجب تناول هذه العناصر الغذائية أثناء تناول الوجبات الغنية بالدهون ويفضل الصحية منها لتحقيق امتصاص أفضل من قبل الجسم، مثل الأسماك والمكسرات وزيت الزيتون.

فيتامينات ما قبل الولادة
تتناول معظم النساء الحوامل أقراص الفيتامينات المتعددة لتحسين صحة ونمو الطفل، يتم وصفها عموما بمكملات الحديد والكالسيوم وحمض الفوليك، ومن الأفضل تناول هذه الفيتامينات قبل تناول وجبة الغداء.
المصدر: سبوتنيك
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