صحة

حمية بسيطة.. إخسر الوزن بشرب العصير والشاي!

Lebanon 24
09-11-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-764322-637405030515188535.jpg
Doc-P-764322-637405030515188535.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غالباً ما يكون فقدان الوزن صعباً للغاية بالنسبة للكثيرين، حيث يستغرق ظهور نتائج فقدان الوزن وقتاً طويلاً، ومع ذلك، هناك بعض المشروبات التي يمكن أن تساعد على خسارة الوزن، بما في ذلك العصائر والشاي.
ولإنقاص الوزن، يجب اتباع نظام غذائي صحي، وهذا يعني الحد من تناول السعرات الحرارية عن طريق تناول الفواكه والخضروات الصحية، ويمكن أيضاً تحويل الفواكه والخضروات إلى مشروبات صحية في المنزل.
وتميل العصائر محلية الصنع إلى تضمين الفواكه النيئة والخضروات مع سوائل مثل الماء أو الحليب، والفواكه والخضروات المثالية لاستخدامها لتحضير العصائر تشمل الخيار والكرفس والبطيخ، وهي من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية.

ويمكن أن يساعد تناول هذه الأنواع من المشروبات في الصباح على بدء عملية التمثيل الغذائي، وتعتبر العصائر والمشروبات المخفوقة أيضاً رائعة للأشخاص الذين يجدون صعوبة في تناول الفاكهة والخضروات أو لا يحبون مذاقها.
ويجب على الراغبين بإنقاص الوزن تجنب وضع الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من السكر في العصائر، لأن ذلك قد يكون ضاراً للأسنان ويمكن أن يؤدي في الواقع إلى عدم فقدان الوزن على الإطلاق.
الشاي الأخضر سائل آخر صحي للغاية للجسم، وعندما تشرب هذا المشروب بشكل يومي، يمكن أن يساعد على إنقاص الوزن إذا تم تناوله في الوقت المناسب من اليوم. والشاي الأخضر، المعروف بأنه أحد أفضل المشروبات الصحية يمكن أن يساعد في تعزيز عملية التمثيل الغذائي في الجسم لتكون أكثر كفاءة.
ويساعد الشاي الأخضر الجسم على حرق المزيد من السعرات الحرارية عند ممارسة الرياضة وأثناء الراحة، ومن الحقائق المعروفة أن ارتفاع التمثيل الغذائي، يجعل فقدان الوزن أكثر سهولة.

ويحتوي الشاي الأخضر على مادة الكافيين ونوع من الفلافونويد يسمى الكاتشين، وهو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويمكن أن يساعد ذلك في إزالة السموم من الجسم وتقليل الدهون الضارة في البطن.
ومن الأفضل شرب هذا المشروب الساخن في الصباح للمساعدة في بدء عملية التمثيل الغذائي، أو قبل حوالي ساعة من ممارسة الرياضة للحصول على الفوائد المرجوة، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.
المصدر: وكالات
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
18:00 | 2020-11-09
15:30 | 2020-11-09
14:19 | 2020-11-09
09:00 | 2020-11-09
08:06 | 2020-11-09
23:00 | 2020-11-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website