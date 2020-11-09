صحة

تحذير من تفشي فيروس قاتل جديد.. مصدره الخفافيش وماذا عن أعراضه؟

Lebanon 24
09-11-2020 | 15:30
A-
A+
Doc-P-764406-637405184934117006.png
Doc-P-764406-637405184934117006.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذر علماء أميركيون من الإنتشار السريع لفيروس "نيباه" الخطير في مناطق بنغلاديش والهند المكتظة بالسكان.

ويشير موقع Express، إلى أن فيروس "نيباه" (Nipah henipavirus) ينتقل عادة من الخفافيش إلى الإنسان عبر الفواكه غير المغسولة.

ويضيف، لا يوجد دواء أو لقاح مضاد لفيروس نيباه الموجود في لعاب الخفافيش، لذلك تصل نسبة الوفيات بين المصابين به إلى 90%.

وتكمن خطورة هذا الفيروس، في اكتشافه حاليا في مناطق لا توجد فيها ثمار التي من خلالها ينتشر عادة في كل سنة.

ويشير الدكتور جوناثان إبشتين، رئيس فريق البحث، إلى أنه على الرغم من أن هذا الفيروس لا ينتقل بسهولة من شخص إلى آخر، إلا أن الخفافيش قد أصبحت تحمل سلالة جديدة من الفيروس أكثر عدوى. ويقول: "وقد تكون النتيجة تفشي مرض مميت على نطاق واسع".

وقد حذر العلماء من الاستهانة بخطورة هذا الفيروس، مشيرين إلى أن أعراض الإصابة به، مماثلة لأعراض مرض التهاب الدماغ الياباني والملاريا.

 
 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:50 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:55 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2020-11-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
18:00 | 2020-11-10
15:00 | 2020-11-10
12:00 | 2020-11-10
09:00 | 2020-11-10
06:00 | 2020-11-10
23:00 | 2020-11-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website