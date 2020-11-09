خطر جديد.. هل يجب أن نخاف بعد ظهور "كورونا" المتحور لدى حيوان المنك؟

أعلنت رئيسة الوزراء الدانماركية مته فريدريكسن، يوم الأربعاء الماضي، ذبح كل حيوانات المنك في البلاد التي يزيد عددها على 15 مليونا، قائلة إن نسخة محوّرة من فيروس كورونا -واسمه العلمي "سارس كوف 2"- نقلتها هذه الحيوانات إلى 12 شخصا، مما قد يهدد فعالية أي لقاح في المستقبل. وكان لهذا الإعلان تأثير قنبلة في وسائل الإعلام العالمية في مناخ يسود فيه إحباط شديد في مواجهة "كوفيد-19" الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1.2 مليون شخص في أقل من سنة. فهل العدوى بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" بين حيوانات المنك والإنسان تفاقم الوباء؟ وما طبيعة الفيروس الذي ظهر عند حيوانات المنك؟ وهل هو أكثر عدوى أو أكثر ضراوة؟

بحسب موقع "الجزيرة"، إن العديد من الخبراء كانوا حذرين متسائلين عن حقيقة الأخطار المزعومة لهذه العدوى في غياب نشر بحث علمي. وأضاف علماء أنه يمكن لبعض الحيوانات أن تصاب بـ"كوفيد-19″، ويمكن أن ينقل حيوان المنك الفيروس إلى البشر، لكن ليس هناك دليل في هذه المرحلة على أن العدوى بين الحيوانات والإنسان تفاقم الوباء.

وقالت أنجيلا راسموسن عالمة الأوبئة في جامعة كولومبيا في نيويورك -على تويتر- "أود حقا أن يتوقف هذا التوجه المتمثل في ممارسة العلوم من خلال بيانات صحفية. لا يوجد أي سبب يمنع مشاركة البيانات الجينية للسماح للمجتمع العلمي بتقييم هذه الادعاءات".