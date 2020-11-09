بشرى سارة.. لقاح ضد فيروس كورونا فعّال بنسبة 90% إليكم التفاصيل

وتأمل شركة فايزر"Pfizer" بأن تكون أول شركة أميركية لتصنيع الأدوية تكشف عن بيانات ناجحة من المرحلة الأخيرة من تجربة لقاح فيروس كورونا COVID-19، قبل منافستها مودرن. ومن المقرر أن تجرى لجنة مراقبة البيانات أول تقييم لها لأداء اللقاح بعد إصابة 32 مشاركًا في التجربة بفيروس كورونا الجديد.



وقال ألبرت بورلا الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، إنه بحلول نهاية العام، تقدر الشركة أنها تستطيع تزويد الولايات المتحدة بـ 40 مليون جرعة من لقاح كوورنا، كما أنها اتفقت معها لإطلاق اللقاح بحلول آذار 2021، وذلك بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.





ولفتت الشركة إلى أن هذا الأمر يمثل تطورًا واعدًا في جهود إيجاد لقاح للفيروس الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1.2 مليون شخص حول العالم.

وتعمل "فايزر" مع شركة الأدوية الألمانية "BioNTech" على تطوير لقاح لفيروس كورونا، وتمثل النتائج الجديدة فرصة كبيرة لإيجاد لقاح فعال ضد الفيروس.

وتسعى الشركة لتقديم طلب لإدارة الغذاء والدواء للحصول على تصريح طارئ للقاح من جرعتين في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن جمعت بيانات السلامة الموصى بها لمدة شهرين.

وقال المسؤولون التنفيذيون في الشركة إنه بحلول نهاية العام ستكون قد صنعت جرعات كافية لتحصين من 15 مليون إلى 20 مليون شخص.