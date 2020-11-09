بشرى سارة.. لقاح ضد فيروس كورونا فعّال بنسبة 90% إليكم التفاصيل

ولفتت الشركة إلى أن هذا الأمر يمثل تطورًا واعدًا في جهود إيجاد لقاح للفيروس الذي أودى حتى الآن بحياة أكثر من 1.2 مليون شخص حول العالم.
وتعمل "فايزر" مع شركة الأدوية الألمانية "BioNTech" على تطوير لقاح لفيروس كورونا، وتمثل النتائج الجديدة فرصة كبيرة لإيجاد لقاح فعال ضد الفيروس.
وتسعى الشركة لتقديم طلب لإدارة الغذاء والدواء للحصول على تصريح طارئ للقاح من جرعتين في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن جمعت بيانات السلامة الموصى بها لمدة شهرين.
وقال المسؤولون التنفيذيون في الشركة إنه بحلول نهاية العام ستكون قد صنعت جرعات كافية لتحصين من 15 مليون إلى 20 مليون شخص.