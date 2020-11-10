هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا عن طريق وجبات المطاعم؟

أعلن كبير الخبراء في مركز التشخيص المجهري لدى الهيئة الروسية لحماية حقوق المستهلكين، ميخائيل ليبيديف، أن احتمال الإصابة بفيروس كورونا جراء تناول الطعام في المطاعم والمقاهي ضعيف جداً.

جاء ذلك على لسانه في حديث أدلى به الاثنين 9 نوفمبر لوكالة "نوفوستي" الروسية.