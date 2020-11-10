هل النعاس والارهاق هما من علامات الاصابة بفيروس كورونا؟

عند الشعور بالتعب والارهاق في وقتنا الحالي، غالباً ما نفكّر سريعاً بفيروس كورونا واذا كنّا قد أصبنا به. فهل ذلك صحيح أو لا يجب القلق من هذه الاعراض؟ تابعونا لتعرفوا اكثر عن الموضوع.

لا داعي للهلع سريعاً

التعب الدائم والشعور بالنعاس يمكن أن يتبعا في معظم الأحيان أي عدوى فيروسية، منها كوفيد 19. ومن الأسباب الأساسية هو الاستجابة المناعية المطولة للعدوى الفيروسية في الرئة أو المخ أو الأنسجة الأخرى، والتي قد يكون استمرارها بعد إزالة العدوى غير مناسب لجسم الإنسان.

ولكن مرض كوفيد 19 ليس الوحيد الذي يسبب النعاس والإرهاق، لذلك لا داعي للهلع عند الشعور بهذه الأعراض، بل الأفضل استشارة الطبيب المختص لتحديد الحالة المرضية بشكل مؤكد. كما يفضّل دائماً اجراء فحص PCR لتحديد الاصابة وعدم الاعتماد على الاعراض فقط. فيمكن ان يكون سبب النعاس والارهاق السهر لوقت طويل او كثرة المهام في العمل وغيرها من الامور اليومية...

في حال الشكّ بالتعرّض لفيروس كورونا

اذا كان الشعور بالنعاس المستمر والارهاق يراودكم بعض مخالطة شخص مصاب بالفيروس او التواجد في تجمّع اشخاص، قوموا بالخطوات التالية:

1 - عزل الذات