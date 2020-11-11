تنبيه.. هذه المواقع مسؤولة عن 80% من إصابات كورونا احذر التواجد فيها

توصلت دراسة جديدة إلى أن معظم حالات "كوفيد-19" في المدن الأميركية الكبرى تنبع من زيارات إلى مجموعة قليلة من الأماكن.

وكشفت الدراسة التي نُشرت في مجلة Nature يوم الثلاثاء، أن المطاعم وصالات الألعاب الرياضية والفنادق ودور العبادة هي من بين 10% من المواقع، التي يبدو أنها مسؤولة عن 80% من الإصابات.

وقال المعد المشارك للدراسة والبروفيسور في جامعة ستانفورد، جوري ليسكوفيك، في إحاطة إعلامية عن البحث: "هذه أماكن أصغر، وأكثر ازدحاما، والناس يسكنون هناك لفترة أطول"، وفقا لـ"سي إن إن".

وقال البروفيسور إن تخفيض قدرة المؤسسات إلى 20%، بدلا من إغلاقها بالكامل، يمكن أن يحد من الانتقال بنسبة 80%.