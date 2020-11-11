صحة

4 مخاطر للنوم بعد تناول الطعام

Lebanon 24
11-11-2020 | 23:00
A-
A+
Doc-P-765170-637407162477195563.jpg
Doc-P-765170-637407162477195563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين السعودي الدكتور خالد النمر، من من خطورة النوم بعد تناول الطعام مباشرة وخصوصا إذا كان دسما، موضحا أن النوم مباشرة بعد الطعام، يؤدي إلى نوم متقطع وكثير الكوابيس.

 

يشار إلى أن علماء من جامعة البرازيل وجدوا أن الأشخاص، الذين يأكلون قبل النوم يزيدون من خطر الوفاة بسبب الأزمة القلبية.

وذكر موقع "ميديكال إكسبرس" أن 113 مريضا، متوسط أعمارهم 60 عاما، تم تشخيص إصابتهم باحتشاء عضلة القلب باستخدام تخطيط القلب الكهربائي، شاركوا في الدراسة.

فقد شاركوا في استطلاع، أجابوا خلاله عن أسئلة حول ما إذا كانوا قد تناولوا الطعام صباحا أو أكلوا في وقت متأخر من المساء، قبل ساعتين من النوم. واتضح من خلال الدراسة أن 58% من المشاركين امتنعوا عن وجبة الفطور و51% منهم تناولوا وجبة العشاء في وقت متأخر، بينما يقوم 41% متطوعا بالعادتين.

واتضح أن الأشخاص، الذين يمتنعون عن الفطور ويتناولون العشاء متأخرين يعانون من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والنوبات القلبية المتكررة والوفاة أكثر بمقدار 4-5 مرات.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
21:00 | 2020-11-11
19:22 | 2020-11-11
18:00 | 2020-11-11
15:00 | 2020-11-11
12:00 | 2020-11-11
09:00 | 2020-11-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website