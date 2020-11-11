4 مخاطر للنوم بعد تناول الطعام

حذر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين السعودي الدكتور خالد النمر، من من خطورة النوم بعد تناول الطعام مباشرة وخصوصا إذا كان دسما، موضحا أن النوم مباشرة بعد الطعام، يؤدي إلى نوم متقطع وكثير الكوابيس.

يشار إلى أن علماء من جامعة البرازيل وجدوا أن الأشخاص، الذين يأكلون قبل النوم يزيدون من خطر الوفاة بسبب الأزمة القلبية.

وذكر موقع "ميديكال إكسبرس" أن 113 مريضا، متوسط أعمارهم 60 عاما، تم تشخيص إصابتهم باحتشاء عضلة القلب باستخدام تخطيط القلب الكهربائي، شاركوا في الدراسة.

فقد شاركوا في استطلاع، أجابوا خلاله عن أسئلة حول ما إذا كانوا قد تناولوا الطعام صباحا أو أكلوا في وقت متأخر من المساء، قبل ساعتين من النوم. واتضح من خلال الدراسة أن 58% من المشاركين امتنعوا عن وجبة الفطور و51% منهم تناولوا وجبة العشاء في وقت متأخر، بينما يقوم 41% متطوعا بالعادتين.

واتضح أن الأشخاص، الذين يمتنعون عن الفطور ويتناولون العشاء متأخرين يعانون من خطر الإصابة بالذبحة الصدرية والنوبات القلبية المتكررة والوفاة أكثر بمقدار 4-5 مرات.