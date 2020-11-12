23
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
20
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
23
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
نصيحة فرنسية لاستخدام "الكمامة المستعملة" لكن بشروط..
Lebanon 24
12-11-2020
|
06:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فجرت جمعية المستهلكين الفرنسية مفاجأة، تتعارض مع توجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن إمكانية إعادة استخدام الكمامات المستخدمة في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الجمعية إن الكمامات المستعملة يمكن إعادة استخدامها بعد غسلها عشر مرات في درجة حرارة لا تقل عن 60 بالمئة، بحسب "فرانس 24".
وكان من الشائع أن تعقيم الكمامات أو غسلها بعد استخدامها يعد سلوكا خاطئا وفق منظمة الصحة العالمية.
إلا أن جمعية المستهلكين الفرنسية "إي إف سي كي شوازير" أكدت بعد سلسلة تجارب أن الكمامة الطبية التي كان ينصح برميها بعد 4 ساعات من استخدامها تظل قادرة على تصفية 90 بالمائة من جزئيات كورونا بعد غسلها 10 مرات في درجة حرارة لا تقل عن 60 درجة.
التجارب التي شملت 3 أنواع من الكمامات، خلصت إلى أن أفضل الكمامات الطبية أمانا تحافظ على قدرتها على تصفية الجزيئات الفيروسية بنسبة 98 بالمئة بعد غسلها.
ويعد ذلك خبرا سارا للمستهلكين الذين يتحملون مصاريف شراء الكمامات، كما أنها ستخفف من الآثار التي تترتب على رمي الكمامات المستخدمة على البيئة.
وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الكمامات هي أحد التدابير الرئيسية لوقف انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح، حيث تحد من خطر التعرض المحتمل لشخص مصاب، سواء ظهرت عليه أعراض المرض أم لا، كما أن الكمامة تقي من انتقال المرض من شخص إلى آخر عندما يرتديها شخص مصاب.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة
السوق السوداء تفتتح صباح اليوم على تراجع بسعر صرف الدولار
Lebanon 24
السوق السوداء تفتتح صباح اليوم على تراجع بسعر صرف الدولار
09:55 | 2020-11-12
12/11/2020 09:55:08
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل إلى الشرق درّ
Lebanon 24
باسيل إلى الشرق درّ
10:00 | 2020-11-12
12/11/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تحديد مواقيت الولوج إلى الشارع وحركة السيارات.. اليكم أيام المفرد والمزدوج
Lebanon 24
تحديد مواقيت الولوج إلى الشارع وحركة السيارات.. اليكم أيام المفرد والمزدوج
17:10 | 2020-11-12
12/11/2020 05:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا قال الحريري عن الاعتداء الذي وقع في مدينة جدة؟
Lebanon 24
ماذا قال الحريري عن الاعتداء الذي وقع في مدينة جدة؟
21:15 | 2020-11-11
11/11/2020 09:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
الآتي أعظم..
Lebanon 24
الآتي أعظم..
14:08 | 2020-11-12
12/11/2020 02:08:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
18:00 | 2020-11-12
الصحة العالمية توضح الفرق بين أعراض الأنفلونزا وفيروس كورونا
15:00 | 2020-11-12
بعد الأخبار "المشجعة" عن لقاح "فايزر".. 3 تحديات عليك معرفتها
12:00 | 2020-11-12
مفيد أم ضار... دراسة تكشف تأثير لعب الأطفال بالتراب على مناعتهم
09:00 | 2020-11-12
إذا كنت تعاني من الحازوقة باستمرار إقرأ هذا الخبر!
23:00 | 2020-11-11
4 مخاطر للنوم بعد تناول الطعام
21:00 | 2020-11-11
تحذير.. الإنفلوانزا سيتفشى في 2021 بسبب إجراءات كورونا!
فيديو
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
Lebanon 24
بعدما قالت لراغب علامة لما شفتك ارتفعت حرارة جسمي.. الاعلامية الكويتية ترد على الانتقادات
18:00 | 2020-11-11
12/11/2020 18:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
Lebanon 24
فيديو يدمي القلوب.. الكلمات الأخيرة لممرّض يحتضر بسبب "كورونا"!
18:00 | 2020-11-11
12/11/2020 18:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ 3 نماذج.. "One plus" ستنافس هواتف "سامسونغ" الحديثة! (فيديو)
Lebanon 24
بـ 3 نماذج.. "One plus" ستنافس هواتف "سامسونغ" الحديثة! (فيديو)
15:00 | 2020-11-11
12/11/2020 18:40:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact