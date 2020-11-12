صحة

اكتشاف حالة إصابة غامضة بكورونا في هذا البلد..

Lebanon 24
12-11-2020 | 21:00
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طلبت السلطات النيوزيلندية من العمال في الحي التجاري المركزي بأكبر مدينة في البلاد العمل من المنازل بعد أن تم الإعلان عن حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الخميس.

وهذه هي أول حالة إصابة بكورونا، مع عدم وجود صلة معروفة بالحدود منذ آب.

وجاءت نتيجة الاختبار إيجابية لامرأة في العشرينيات من العمر في أوكلاند، ويعمل مسؤولو الصحة على الكشف عن كيفية إصابتها.

وأبلغت نيوزيلندا أيضاً عن حالتين أخريين للإصابة بالفيروس مرتبطتين بالحدود اليوم الخميس، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 1635 حالة، بينها 53 حالة نشطة.
المصدر: روسيا اليوم
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