صحة

إحذروا.. النوم على البطن يلحق هذه الأضرار الكبيرة بصحتكم

Lebanon 24
14-11-2020 | 12:00
A-
A+
Doc-P-765965-637409349706238242.jpg
Doc-P-765965-637409349706238242.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

كشفت دراسة اجريت حديثاً أن النوم على المعدة يمكن أن يلحق العديد من المخاطر بالصحة. وفي هذا السياق ذكر الباحثون أن هذا يمكن ان يؤثر سلباً على صحة العمود الفقري.

 

ولفتوا إلى أن الاستلقاء على البطن يفقد هذا العمود منحناه الطبيعي ويمكن أن يؤذي الظهر وان يسبب الألم.

 

كذلك وجدوا أن هذه الطريقة في النوم يمكن أن تكون من الاسباب المؤدية إلى المعاناة من مشاكل في القلب والرئتين بسب بما تحدثه من ضغط عليهما. كذلك توصلوا إلى انها قد تؤدي إلى مواجهة بعض المشاكل في الرقبة نتيجة ميل الرأس إلى أحد الجانبين على عكس اتجاه الجسم.

 

ومن الممكن أن تكون هذه الوضعية من مسببات الصداع المزمن الذي ينجم عن الشد في العضلات فضلاً عن ظهور حصى الكلى. وفي هذا السياق يلفت الخبراء إلى أن النوم على البطن وخصوصاً من قبل النساء يساهم في تعزيز حدوث هذه المشكلة لأن هذه الوضعية لا تسمح بالحركة ما يؤدي إلى ترسب ذلك الحصى.

المصدر: لها
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
09:37 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:04 | 2020-11-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
21:00 | 2020-11-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
15:00 | 2020-11-14
09:00 | 2020-11-14
23:00 | 2020-11-13
21:00 | 2020-11-13
17:55 | 2020-11-13
15:00 | 2020-11-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website