صحة

10 علامات على أنك تتناول الملح بشكل يهدد صحتك

Lebanon 24
15-11-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-766133-637409843606081575.png
Doc-P-766133-637409843606081575.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نبه الاتحاد الأميركي لأمراض القلب من خطر داهم يجتاح الولايات المتحدة، وهو الاستخدام المفرط للملح في الطعام، حيث يستهلك 9 من أصل كل 10 أميركيين نسبة عالية من الملح في غذائهم، وهي ظاهرة تنطبق كذلك على بقية العالم.


وبينما ينصح الأطباء بتناول ما لا يزيد عن 2300 ملغم من الملح يوميا، فقد أفادت إدارة الغذاء والدواء الأميركية أننا نستهلك في الواقع حوالي 3400 ملغ يوميا في المتوسط، ما يقرب من 50 بالمائة أكثر مما هو موصى به بشكل عام.

ويأتي معظم الملح الذي نستهلكه من الأطعمة المعلبة التي نشتريها، وفقا لدورية "هيلث دايجست".

ولمعرفة ما إذا كنت من بين الغالبية العظمى التي تستهلك الملح بطريقة غير صحية، وضعت الدورية الصحية عددا من العلامات التي تشير إلى أنك تتناول الملح "أكثر من اللازم".

العطش

تناول الملح بكثرة، سواء من البيتزا أو الهامبرغر أو الفشار أو أي من الأطعمة الأخرى، يؤدي لدخول نسب كبيرة من الصوديوم في مجرى الدم، مما يدفع الجسد لطلب الماء بكثرة لمعالجة الصوديوم في الدم، مما يؤدي للعطش المستمر.

الذهاب للحمام

عندما تتناول كميات كثيرة من الملح، الذي يتحول لمجرى الدم، يشعر جسدك بوجوده ويدفع المزيد من الماء إلى دمك في محاولة لتسوية الأشياء. أثناء حدوث ذلك، تبدأ الكلى أيضا في تصفية المياه الزائدة من نظامك على شكل البول.

الانتفاخ

كشفت الأبحاث التي أجريت في كلية بلومبيرغ للصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز أن اتباع نظام غذائي عالي الصوديوم قد يزيد من خطر إصابة الشخص بالانتفاخ بنسبة 27 بالمئة.

السوائل الزائدة في الدم من تناول الكثير من الملح يمكن أن تسبب تورما في أطرافك، وخاصة اليدين والقدمين.
تذوق الطعام

الاستخدام الزائد للملح يضعف من حاسة التذوق لديك، ويعودك على إضافة الملح للطعام، مما يؤدي إلى غياب الطعم الحقيقي للطعام وعدم تقبله على طبيعته، وفقا للدورية.

المرض

وفقا لدراسة نُشرت في "ساينس ترانزلايشونال ميديسن"، فإن اتباع نظام غذائي غني بالملح يمكن أيضا أن يجعل من الصعب على جهاز المناعة لديك محاربة أنواع مختلفة من البكتيريا التي تسبب المرض.

حب الشباب

دراسة أجريت مؤخرا تضمنت 200 رجل وامرأة، أظهرت أن الذين يعانون من حب الشباب المزمن من بينهم، كانوا ممن يتناولون كميات مرتفعة من الأملاح.

البشرة الجافة

تشير الدراسات إلى أن ارتفاع نسبة الأملاح في النظام الغذائي يؤدي لجفاف البشرة.

النوم

أضاف عدد من الخبراء مؤخرا الملح إلى قائمة المواد التي يجب الامتناع عن تناولها قبل النوم، لأنه يزيد صعوبة الاستغراق بالنوم.

زيادة الوزن

وتشير الدراسات كذلك إلى أن الأملاح تساهم بزيادة الوزن، حيث تضيف للدهون التي يصعب تكسيرها في الجسم، وخاصة في منطقة الوسط.

ارتفاع ضغط الدم

المياه التي يسحبها الملح إلى مجرى الدم في محاولة لتحقيق التوازن في نظامك تزيد أيضا من كميات الدم في الجسم. وتؤدي هذه الزيادة إلى دفع الدم للخارج مقابل الشرايين والأوردة، مما يؤدي إلى زيادة الضغط، وبالتالي "ارتفاع ضغط الدم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
13:00 | 2020-11-15
12:00 | 2020-11-15
09:00 | 2020-11-15
23:00 | 2020-11-14
21:00 | 2020-11-14
18:00 | 2020-11-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website