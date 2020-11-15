صحة

قد لا يكون متاحاً للجميع.. لقاح فايزر يحتاج إلى تخزين على درجة 70 تحت الصفر!

Lebanon 24
15-11-2020 | 17:00
A-
A+
Doc-P-766230-637410328013198688.jpg
Doc-P-766230-637410328013198688.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تثير متطلبات التخزين الباردة لأول تجربة ناجحة على لقاح محتمل لفيروس كورونا تساؤلات بشأن من يمكنه الحصول عليه إذا حصل على الموافقة، ومتى. 

وتنقل مجلة "التايم" الأميركية عن خبراء حقيقة أن لقاح شركة فايزر ربما لن يكون متاحا للجميع، على الأقل ليس على الفور. فمن المرجح أن تمتلك المراكز الطبية الكبيرة الموارد اللازمة للتخزين شديد البرودة. 

لكن الأشخاص الذين لا يمكنهم الوصول إلى هذه المرافق، مثل أولئك الذين يعيشون في المناطق الريفية ودور رعاية المسنين والدول النامية، قد يضطرون إلى انتظار لقاحات أخرى قيد التطوير.

فلقاح فايزر يجب أن يظل محفوظا في درجة حرارة 70 تحت الصفر، ولا يمكن وضعه في درجة حرارة أعلى، أكثر من أربع مرات خلال رحلته من مكان تصنيعه إلى الأفراد الذين سيحصلون عليه.

يستخدم لقاح فايزر، الذي لم توافق عليه بعد إدارة الغذاء والدواء الأميركية لكن يقال إنه فعال بنسبة 90٪ في الوقاية من مرض كوفيد-19، مادة وراثية تسمىmRNA. وإذا لم يتم الاحتفاظ به في درجات حرارة شديدة البرودة، يمكن أن تتحلل هذه المادة، مما يجعل اللقاح غير صالح للاستخدام.

إذا تم الاحتفاظ بلقاح فايزر عند 70 درجة تحت الصفر، يمكن أن يظل صالحا للاستخدام حتى ستة أشهر. لكن العديد من المستشفيات، والمكاتب الطبية المجتمعية والصيدليات، لا تحتوي على مبردات، يبلغ أقل سعر لها 10 آلاف دولار، كما أن تشغيلها مكلف بسبب استخدامها العالي للطاقة. 

ومن غير الممكن تعديل المبردات الحالية للوصول إلى درجات الحرارة المطلوبة لحفظ اللقاح، كما تقول بولا كانون، الأستاذة في علم الأحياء الدقيقة بجامعة كاليفورنيا الجنوبية، مضيفة: "سيكون الأمر أشبه بالانتقال من سيارة فيات إلى شاحنة تندرا".

ويقول الدكتور ويليام موس، المدير التنفيذي للمركز الدولي لإتاحة اللقاح في كلية جونز هوبكنز بلومبرغ للصحة العامة، إنه قد يكون هناك أيضا نقص في نوع الزجاج الصيدلاني اللازم لصنع قوارير يمكنها تحمل درجات الحرارة الباردة. 

وفازت شركة الزجاج (كورنينغ)، ومقرها نيويورك، بمنحة حكومية بقيمة 204 مليون دولار، في حزيران الماضي، حتى تتمكن من زيادة إنتاج زجاجها، المصنوع بدون عنصر البورون الكيميائي.

وسيكون توزيع اللقاح أيضا صعبا، لأنه يجب أن يظل مجمدا أثناء الشحن. لكن شركة فايزر قامت ببناء حاوية تخزين يمكنها، بمساعدة الثلج الجاف، الاحتفاظ بالجرعات باردة لمدة تصل إلى 10 أيام أثناء النقل، دون أي معدات تجميد إضافية. 

يمكن أن يؤدي تجديد الحاويات بالثلج الجاف دوريا إلى ضمان الاحتفاظ بالجرعات لـ15 يوما أخرى، لكن ذلك أيضا يعتمد على عدد المرات التي يتم فيها فتح الحاويات ومدة الفتح. 
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
12:00 | 2020-11-16
09:00 | 2020-11-16
06:00 | 2020-11-16
22:00 | 2020-11-15
18:00 | 2020-11-15
13:00 | 2020-11-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website