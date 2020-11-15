صحة

4 علامات خفيفة محتملة لفيروس كورونا لا ينبغي تجاهلها!

Lebanon 24
15-11-2020 | 18:00
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يدرك العديد منا بالفعل أن علامات الإنذار المبكر لإصابة "كوفيد-19" تشمل سعالا جديدا ومستمرا وحمى وفقدان حاسة الشم أو التذوق.

بينما، هناك أيضا أعراض خفيفة أقل شهرة أبلغ عنها عدد ممن تم تشخيصهم لاحقا بفيروس كورونا.

وكشف "ذي صن" عن بعض العلامات الأخرى التي قد تعني أنك التقطت الفيروس الخطير:

1- وجع في المعدة

أبلغ بعض مرضى "كوفيد-19" عن تعرضهم لألم في البطن قبل ظهور الأعراض الأخرى المعروفة.

وتشير دراسة نشرت في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، إلى أن الناس قد يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال، عندما يصابون بفيروس كورونا.

وحلل الباحثون بيانات 204 مرضى مصابين بـ "كوفيد-19" في مقاطعة هوبي الصينية، واكتشفوا أن 48.5% من هؤلاء المرضى وصلوا إلى المستشفى وهم يعانون من أعراض في الجهاز الهضمي، مثل الإسهال أو القيء أو آلام في البطن.

2. التهابات العين

حذر الأطباء في وقت مبكر من الوباء، من أن فقدان حاسة التذوق أو الشم قد يكون أيضا علامة على فيروس كورونا.

وتقول الجمعية البريطانية لطب الأنف والأذن والحنجرة، إن التهاب الملتحمة قد يكون علامة أخرى.

وقالت في بيان: "هناك أدلة من دول أخرى على أن نقطة دخول فيروس كورونا غالبا ما تكون في العين والأنف والحنجرة".

يُعتقد أن فقدان القدرة على الشم أو التذوق قد يكون بسبب تدمير الفيروس لخلايا الأنف والحلق.

ويقول الخبراء إنه شيء يمكن أن يختبره الناس عادة بعد الإصابة بأنواع أخرى من فيروسات كورونا - مثل نزلات البرد.

3. ضبابية الدماغ

قد يعاني بعض الأشخاص من ضبابية الدماغ، المعروفة أيضا باسم التعب العقلي، كعارض آخر لفيروس كورونا.

ولم يُنظر إليه رسميا على أنه أحد الأعراض، ولكنه مؤشر آخر على أن أولئك الذين عانوا من المرض أبلغوا عن تعرضهم له.

4. التعب

كشف تقرير في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية، أن ما يصل إلى 44% من أولئك الذين نُقلوا إلى المستشفى مع "كوفيد-19"، أفادوا بالإرهاق والتعب.

وقالت مريضة تدعى كيارا ديجيالورنزو، 25 سنة، التي تكافح "كوفيد-19" منذ 6 مارس، إن مرضها بدأ بحمى وإرهاق. وأوضحت: "إنها ليست الإنفلونزا"، مضيفة أن العديد من الأشخاص المصابين به تُركوا "يقاتلون من أجل التنفس".

كما قالت ليندا كار، 69 عاما، من نورفولك، إنها فقدت حاسة التذوق والشم قبل أسبوعين تقريبا. وشعرت بمرض شديد وإرهاق رهيب، دون المعاناة من ارتفاع في درجة الحرارة أو السعال.
المصدر: روسيا اليوم
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