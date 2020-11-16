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صحة
مُطور لقاح كورونا: هذا الشتاء سيكون قاسيا
Lebanon 24
16-11-2020
|
06:00
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اعلن الرئيس التنفيذي لشركة بيونتك أوغور شاهين، الأحد، أنه لن تكون هناك عودة إلى الوضع الطبيعي هذا العام حتى رغُم لقاح فيروس كورونا الجديد، الذي توصلت إليه شركته وأظهر نتائج مُبشرة.
وأضاف شاهين: "سيكون هذا الشتاء قاسياً. لن يكون لدينا تأثير كبير على أعداد المصابين بلقاحنا هذا الشتاء".
وتوقع أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، فإن شركته ستبدأ في تسليم اللقاح في نهاية هذا العام على أقرب تقدير بهدف تقديم أكثر من 300 مليون جرعة بحلول نيسان 2021.
وأعلنت الشركة وشريكتها (شركة الأدوية الأميركية العملاقة فايزر)، الاثنين الماضي، أن لقاحهما المرشح فعال بنسبة تزيد عن 90٪ في منع الإصابة بكورونا لدى المتطوعين، الذين حصلوا عليه.
وفي حديثه إلى "BBC"، قال شاهين إنه "من الضروري للغاية" أن تحقق البلدان "معدل تطعيم مرتفع حتى أو قبل الخريف، وشتاء العام المقبل، مما يعني أن كل التحصين يجب أن يتم قبل الخريف المقبل".
وقال إنه واثق من أن هذا سيحدث بسبب "قيام عدد من شركات اللقاحات بمساعدتنا في زيادة العرض حتى نتمكّن من شتاء عادي العام المقبل".
وردًا على سؤال حول فعالية اللقاح، قال رئيس شركة بيونتك: "بصفتي عالمًا ومن استقراء لما رأيناه حتى الآن بالنسبة للفيروسات الأخرى، أتوقع أن تترجم الفعالية العالية في الوقاية من المرض إلى بعض الفعالية على الأقل في منع العدوى. لذلك أنا على ثقة تامة من أنه سيتم تقليل انتقال العدوى بين الناس من خلال لقاح عالي الفعالية. ربما ليس 90٪، ولكن ربما 50٪ - لكن لا ينبغي أن ننسى أنه حتى ذلك يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في انتشار الوباء".
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