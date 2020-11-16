مبتكر لقاح Pfizer يكشف متى قد تعود الحياة إلى طبيعتها

حذر العالم الرئيسي وراء لقاح فيروس كورونا الذي طُوّر بالاشتراك بين Pfizer وBioNTech، من أنه لن يكون له تأثير فوري على أعداد الحالات وقد يمر عام قبل عودة الحياة الطبيعية.ووُصف التطعيم الفعال ضد "كوفيد-19" بأنه أفضل طريقة لإنهاء الأزمة الصحية العالمية، لكن البروفيسور أوغور شاهين، المؤسس المشارك لشركة BioNTech، حذر من افتراض أن الوباء وراءنا.وفي مقابلة مع برنامج Andrew Marr Show على "بي بي سي"، قال شاهين إنه حتى بعد إطلاق اللقاح، قد يستغرق الأمر شهورا قبل أن تنخفض معدلات الإصابة.وأشار إلى أنه "إذا استمر كل شيء على ما يرام، فقد يكون لدينا شتاء عادي العام المقبل"، محذرا من أن الأشهر المقبلة "ستكون صعبة".وقال أيضا إن الهدف كان تقديم أكثر من 300 مليون جرعة من اللقاح قبل أبريل من العام المقبل، وهو ما "يمكن أن يسمح لنا بالفعل بالبدء في إحداث تأثير". وأوضح أنه يعتقد أن اللقاح يمكن أن يساعد في نهاية المطاف في تقليل انتقال الفيروس بنسبة 50%.