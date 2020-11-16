صحة

ليس بداية السنة.. خبر غير سار من "الصحة العالمية" حول لقاح كورونا

Lebanon 24
16-11-2020 | 15:00
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أكدت المستشارة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة الصحة العالمية مها طلعت، أن لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي أعلنت عنه شركة فايزر، لم يقدم أي أوراق رسمية بشأنه بعد للمنظمة، مشيرة إلى أن اللقاح سيحتاج لأشهر حتى يصبح متاحاً.

وأضافت طلعت، في لقاء تلفزيوني مساء الجمعة: "حتى الآن، لم يتم التقدم بأي أوراق تتعلق بلقاح فايزر، لكننا سمعنا عنه من خلال الميديا"، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تختبره بعد ولم تطلع على تفاصيله.

وأشارت طلعت إلى أن "هناك 7 لقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب بجانب لقاح فايزر، لكن لا أعتقد أنه سيتم التصنيع والتوزيع، حال ثبوت نجاح أي لقاح قبل منتصف 2021".

وأضافت المستشارة: "يجب أن نُدرك أيضًا أنه لن يستطيع كل إنسان على وجه الأرض أن يحصل على اللقاح، لذلك ستستمر الإجراءات المطبقة لمواجهة كورونا، وحماية أنفسنا، فأمامنا أشهر حتى لو بدأ تصنيع أي لقاح“.

يذكر أن لقاح فايزر احتل عناوين الوكالات والصحف العالمية خلال الفترة الأخيرة، ورأى فيه كثيرون بارقة أمل للقضاء على الفيروس الذي اجتاح العالم.

 
المصدر: إرم
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