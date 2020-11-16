ليس بداية السنة.. خبر غير سار من "الصحة العالمية" حول لقاح كورونا

أكدت المستشارة الإقليمية للشرق الأوسط في منظمة الصحة العالمية مها طلعت، أن لقاح فيروس كورونا المستجد، الذي أعلنت عنه شركة فايزر، لم يقدم أي أوراق رسمية بشأنه بعد للمنظمة، مشيرة إلى أن اللقاح سيحتاج لأشهر حتى يصبح متاحاً.

وأضافت طلعت، في لقاء تلفزيوني مساء الجمعة: "حتى الآن، لم يتم التقدم بأي أوراق تتعلق بلقاح فايزر، لكننا سمعنا عنه من خلال الميديا"، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية لم تختبره بعد ولم تطلع على تفاصيله.

وأشارت طلعت إلى أن "هناك 7 لقاحات في المرحلة الثالثة من التجارب بجانب لقاح فايزر، لكن لا أعتقد أنه سيتم التصنيع والتوزيع، حال ثبوت نجاح أي لقاح قبل منتصف 2021".