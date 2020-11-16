بعد موديرنا وفايزر .. هذا ما نعرفه حتى الآن عن لقاحات كورونا

بدأت شركات الأدوية في العالم تعلن الواحدة تلو الأخرى نتائج الاختبارات التي تجريها للقاح كورونا، مما يؤشر على قرب طرحها في الأسواق.

وأعلنت شركة "موديرنا" الأميركية في بيان، أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا "أظهر فعاليته الأساسية بنسبة 94.5 بالمئة"، مشيرة الى أن لقاحها لكورونا "حقق فعاليته الأساسية، وذلك بعد التحليل المؤقت والأولي لنتائج المرحلة الثالثة من الاختبارات"، مضيفة أن فعاليته بلغت 94.5 بالمئة.

وأشارت الشركة، في بيان، إلى أنها تعتزم تقديم طلب الحصول على ترخيص "الاستخدام الطارئ" خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويوم الاثنين الماضي، أعلنت شركة "فايزر" الأميركية أن لقحاها التجريبي لمرض "كوفيد 19" المنتج بالشراكة مع "بيونتك" الألمانية، فعّال بنسبة تزيد على 90 بالمئة.

ومن بين اللقاحات الأخرى التي تخوض أو اقتربت من خوض اختبارات المرحلة الثالثة، نجد لقاحات "جونسون آند جونسون" ومجموعة "أسترازينيكا" للأدوية وشركة "نوفافاكس".

وقالت "نوفافاكس" إنها تتوقع أن تبدأ المرحلة النهائية من التجارب في الولايات المتحدة بنهاية هذا الشهر.

أما لقاح "جونسون آند جونسون"، فقد بلغ المرحلة الثالثة، ويتوقع أن يصدر تقريره النهائي في بداية 2021.

وبخصوص لقاح "أسترازينيكا"، يتوقع أن يكون جاهزا للحصول على الموافقة النهائية بحلول نهاية العام الجاري.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس الفريق الأميركي المكلف بتطوير لقاح كورونا منصف السلاوي، أن لقاح كورونا سيكون متوفرا قبل نهاية عام 2020 الجاري. وأعرب السلاوي عن ثقته في إنتاج مئات الملايين من جرعات اللقاح ضد جائحة كورونا، بحلول نهاية السنة الجارية.