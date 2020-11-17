صحة

تحذير: الجلوس لساعات طويلة أكثر خطورةً مما تعتقدون.. وهذه نتائجه

Lebanon 24
17-11-2020 | 15:00
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حذرت دراسة حديثة من مخاطر الجلوس لساعات طويلة وهو ما يفعله عدد كبير من الأشخاص حول العالم بسبب الظروف التي تفرضها عليهم أعمالهم.

 

وأشارت الدراسة إلى ان هذا يمكن أن يسبب زيادة الوزن في حال عدم اتباع نظام غذائي وحياتي صحي وممارسة التمارين الرياضية بانتظام. كما لفتت إلى أن هذا يمكن أن يؤدي غالباً إلى المعاناة من ألم الظهر والكتفين.

 

كما وجد الباحثون أن الجلوس لساعات طويلة قد يؤثر بشكل سلبي على الصحة العقلية وعلى نوعية النوم. وذكروا في تقرير أن الأشخاص الذين يفعلون هذا ولا يمارسون الرياضة هم الأكثر عرضة للمعاناة من أمراض القلب. ولفتوا إلى أن هذا الخطر يزيد بنسبة 147% فيما يرتفع احتمال الوفاة إلى أكثر من 90%.

 

ومن الممكن أن يؤدي هذا أيضاً إلى المعاناة من مشاكل إنجابية وخصوصاً لدى الرجال. كما أنه يمكن أن يسبب تورم المستقيم ثم التهاب البواسير ويزيد خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري وسكري الحمل.

المصدر: لها
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