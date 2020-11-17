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صحة
5 أخطاء في إنقاص الوزن لا علاقة لها بالطعام
Lebanon 24
17-11-2020
|
23:00
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أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية أن هناك خمسة أخطاء لا علاقة لها بالطعام يقع فيها بعض الراغبين في إنقاص الوزن، وهو ما يمنعهم من تحقيق هدفهم.
عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم
قلة النوم تجعل الجسم يخزن الدهون، كما أن هناك بعض الدراسات تؤكد على أن من ينامون أقل لديهم استعداد أعلى لزيادة الوزن، فضلاً عن أن سوء النوم يعني زيادة إنتاج الجسم لهرمون التوتر الكورتيزول، وهو ما يأتي بنتائج عكسية عند اتباع نظام غذائي لإنقاص الوزن.
عدم الحصول على الدعم
طريق الحصول على الوزن المثالي مرهق وشاق، ويزداد الأمر صعوبة على الشخص الذي يبدأ الرحلة بمفرده مقارنة بالشخص الذي يحصل على دعم من الآخرين، مثل الزوجة، التي تشارك زوجها في تغيير النظام الغذائي، أو صديق، أو مجموعة أصدقاء لهم نفس الأهداف.
عدم ممارسة التمارين الرياضية المناسبة
لإنقاص الوزن هناك حاجة ماسة لزيادة حرق السعرات الحرارية، وتعتبر تمارين التحمل مناسبة للغاية لتحقيق هذا الهدف، وكلما زادت بنية العضلات، زادت السعرات الحرارية التي يتم حرقها حتى أثناء الراحة.
التوتر
التوتر له تأثير مماثل لقلة النوم على الجسم، فهو يزيد من مستويات الكورتيزول، وهذا بدوره لا يؤدي إلى زيادة الجوع فحسب، بل يؤدي أيضاً إلى تعطيل عملية التمثيل الغذائي.
الاعتماد على الميزان
الميزان أداة رائعة لتقييم التقدم في إنقاص الوزن على المدى الطويل، ومع ذلك، لا ينبغي أخذه كمقياس للنجاح أو الفشل، فالميزان لا يضع في حسبانه آخر مرة أكلت فيها، وكمية الملح والكربوهيدرات التي تناولتها أو آخر مرة ذهبت فيها إلى المرحاض.
المصدر:
24
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