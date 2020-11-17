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صحة
عواقب وخيمة لمرض فيروس كورونا الخفيف
Lebanon 24
17-11-2020
|
18:00
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كتبت صحيفة ديلي ميل نقلاً عن نتائج خبراء من مجموعة كوفيرسكان البريطانية، أن المرض الخفيف من فيروس كورونا، حيث يتم تقييم خطر حدوث مضاعفات على أنه منخفض بدرجة كافية، له عواقب وخيمة.
وأظهرت دراسة شملت أكثر من مائتي مريض بـ COVID-19 الخفيف أن الأعراض لدى هؤلاء المرضى استمرت لفترة طويلة، وما يقرب من 70% منهم كان لديهم إصابات بأحد أعضائهم أو أكثر من عضو.
وفي أغلب الأحيان، كانت الرئتان والقلب والبنكرياس في خطر. كما تسبب الفيروس في حدوث مضاعفات في الكلى والكبد والطحال.
بالإضافة إلى ذلك، حتى بعد عدة أشهر من الإصابة، اشتكى الناس من ضيق في التنفس وتشنجات عضلية وصداع.
المصدر: سبوتنيك
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