صحة

بحث جديد: غسول الفم يمكنه القضاء على "كورونا" في 30 ثانية

Lebanon 24
18-11-2020 | 06:00
A-
A+
Doc-P-766957-637412401093131086.jpg
Doc-P-766957-637412401093131086.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يمكن أن يصبح غسول الفم جزءاً حيوياً من الروتين اليومي للأشخاص، بعد أن وجدت الاختبارات المعملية أنه يمكن أن يقضي على فيروس كورونا في غضون 30 ثانية.

 

وأظهرت النتائج الأولية لدراسة أجرتها جامعة كارديف "علامات واعدة" لغسول الفم الذي يحتوي على ما لا يقل عن 0.07% من كلوريد السيتبيريدينيوم (CPC) القادر على مكافحة الفيروس.

 

وأجرى العلماء اختبارات في مختبر الجامعة عن طريق محاكاة ظروف ممر الأنف، البلعوم لدى الشخص واستخدام منتجات غسول الفم بما في ذلك "Dentyl".

وقام الباحثون بإجراء اختبارات عديدة في معمل الجامعة، عن طريق محاكاة ظروف ممرّ الأنف / البلعوم لدى الشخص واستخدام ماركات غسول الفم بما في ذلك "Dentyl". وإثر ذلك، تبيّن للعلماء أن غسول الفم يساهم في القضاء على الفيروس.

 

ووجدت الدراسة التي حملت اسم "الفعالية القاتلة لمكوّنات شطف الفمّ ضد السارس-CoV-2 في المختبر"، أنّ غسول الفم يمكن أن يساهم في القضاء على الفيروس.

 

وتشكّل هذه الدراسة، داعماً لدراسة أخرى نشرت الأسبوع الماضي، ووجدت غسول الفم القائم على CPC فعّال في تقليل الحمل الفيروسي لـ"كورونا". وستفحص تجربة سريرية بعد ذلك مدى فاعلية غسول الفم الذي لا يستلزم وصفة طبية في تقليل مستويات "كورونا" في لعاب مرضى الفيروس التاجي في مستشفى جامعة ويلز في كارديف، ومن المتوقع نشر النتائج في أوائل عام 2021.

 

وكانت "Dentyl"، وهي العلامة التجارية الوحيدة لغسول الفم في المملكة المتحدة، شاركت في التجربة السريرية التي استمرت 12 أسبوعاً.

 

ويقول البروفيسور ديفيد توماس الذي قاد البحث أنه "على الرغم من أن هذه الدراسة في المختبر مشجّعة للغاية وتعدّ خطوة إيجابية، إلاّ أنه من الواضح أنّ هناك حاجة إلى مزيد من البحوث السريرية". وأضاف: "نحتاج إلى فهم تأثير غسولات الفم التي تُصرف دون وصفة طبية، ضدّ فيروس كورونا، وهل تتطابق مع ما تمّ تحقيقه في المختبر. نتطلّع إلى إكمال التجربة السريرية في أوائل عام 2021".

 

من جهته، اعتبر، نيك كلايدون، أخصائي أمراض اللثة، أنّ نتائج الدراسة هامة جداً وواعدة. وأضاف: "إذا انعكست هذه النتائج الإيجابية في التجارب السريرية لجامعة كارديف، فإنّ غسول الفم القائم على CPC مثل Dentyl المستخدم في الدراسة في المختبر، يمكن أن يصبح إضافة مهمة لروتين الناس، إلى جانب غسل اليدين والتباعد الجسدي وارتداء الكمامات، سواء الآن أو في المستقبل".

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
09:00 | 2020-11-18
23:00 | 2020-11-17
23:00 | 2020-11-17
19:00 | 2020-11-17
18:00 | 2020-11-17
16:30 | 2020-11-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website