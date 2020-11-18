صحة

سحب وإتلاف دواء مشهور في أسواق مصر.. ما هو؟

Lebanon 24
18-11-2020 | 12:00
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أعلنت هيئة الدواء المصرية سحب عبوات من مستحضر "Betadine Antiseptic Solution 120 ml" بعد ثبوت أنها أدوية مغشوشة، حيث سيتم إتلافها.

وأشارت إلى أن العبوات الأصلية لهذا المستحضر من إنتاج شركة النيل لصالح  Mundipharma، وأن سحب المستحضر تم بناء على طلب مقدم من الشركة المنتجة.

وقال الدكتور على الغمراوي، المتحدث الرسمي باسم هيئة الدواء المصرية، إن المستحضر يستخدم كمطهر، حيث أصدرت الهيئة المنشور رقم "21" لسنة 2020 "غش تجاري".

وأشار إلى أنه يمكن التفرقة بين العبوات الأصلية والعبوات المغشوشة من جدول نشرته الهيئة.

وشدد على أن هيئة الدواء ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات بعد انقضاء المدة المحددة لسحب المستحضر، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإتلافها حفاظا على صحة المواطنين.
المصدر: روسيا اليوم
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