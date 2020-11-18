صحة

افحص نفسك.. أول اختبار من بيتك لكورونا والنتيجة بنصف ساعة

Lebanon 24
18-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-767140-637412984258230588.jpeg
Doc-P-767140-637412984258230588.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
في خبر مريح للملايين في الولايات المتحدة، التي شهدت خلال الأسابيع الماضية ارتفاعا قياسيا في أعداد الإصابة بفيروس كورنا، أعلنت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، الأربعاء، أنها سمحت بإجراء أول فحص ذاتي لكوفيد-19 في المنزل يعطي نتيجة سريعة.

والفحص الذي صنعته شركة لوسيرا هيلث عبارة عن فحص جزيئي يستخدم لمرة واحدة للكشف عن الفيروس المستجد المسبب لمرض كوفيد-19، ويعطي النتيجة خلال نصف ساعة فقط

أقل من 30 دقيقة
كما أنه يسمح بجمع عينات من الأنف في المنزل بواسطة مسحة مرفقة توضع فيما بعد في عبوة صغيرة. ثم توضع في جهاز صغير يفحص العينة. ليبرز بعدها ضوء على الجهاز يظهر نتيجة الفحص في غضون 30 دقيقة أو أقل.

يشار إلى أن كلفة الاختبار تبلغ أقل من 50 دولار، بحسب موقع لوسيرا هيلث.

وكانت وكالة الغذاء والدواء وافقت في السابق على اختبارات منزلية لكوفيد-19، وأعطت الضوء الأخضر في أواخر نيسان ومطلع أيار لاختبارين عن طريق أخذ عينات من الأنف، واختبار آخر لعينات من اللعاب.

لكن العينات التي تستخرج من تلك الاختبارات كانت ترسل إلى مختبر لفحصها بدلا من فحصها في المنزل.

نتائج غير دقيقة
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن بعض التقارير المحلية كانت حذرت من نتائج غير دقيقة للاختبارات السريعة، ولعل أحدث مثال ما جرى مع الرئيس التنفيذي لشركة تيسلا، إيلون ماسك الأسبوع الماضي. فقد أعلن عبر تغريدة على حسابه أنه أجرى 4 اختبارات سريعة لفحص إصابته بكورونا إلا أن نتائجها جاءت متضاربة بشكل غريب.

وكانت شركة Becton Dickinson وهي إحدى الشركات الرئيسية الموزعة لاختبارات كورونا السريعة أعلنت في ايلول الماضي أنها تحقق في التقارير الواردة من دور رعاية للمسنين في أميركا تفيد بأن معدات الاختبار السريع للفيروس أعطت نتائج خاطئة.

كما حذرت إدارة الغذاء والدواء الأميركية في وقت سابق من هذا الشهر المختبرات السريرية ومقدمي الرعاية الصحية في البلاد من أن الاختبارات السريعة قد تعطي نتائج خاطئة أو غير دقيقة.
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
18:00 | 2020-11-18
14:53 | 2020-11-18
12:00 | 2020-11-18
11:00 | 2020-11-18
09:00 | 2020-11-18
06:00 | 2020-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website