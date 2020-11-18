16
o
بيروت
16
o
طرابلس
17
o
صور
16
o
جبيل
18
o
صيدا
16
o
جونية
18
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
دراسة "صادمة" تكشف طول مدة المناعة المكتسبة من كورونا
Lebanon 24
18-11-2020
|
18:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حددت دراسة علمية حديثة أجراها معهد "لا جولا للمناعة" في كاليفورنيا، المدة الزمنية للمناعة التي يتمتع بها المتعافون من فيروس كورونا المستجد.
ووفق الدراسة فإن المناعة من الفيروس التاجي تستمر لثمانية أشهر، وقد تصل لسنوات، بخلاف الدراسات السابقة والتي أشارت إلى أن الأجسام المضادة تتلاشى في غضون ثلاثة أشهر من التعافي.
وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مستويات الخلايا المناعية لكوفيد-19 تبدأ بالانخفاض ببطء في الأشهر التي تعقب العدوى، إلا أن كميات كافية تظل في الجسم لمنع تكرار العدوى لفترات زمنية قد تصل لسنوات.
وفي الدراسة التي نشرت نتائجها بموقع "ميد أركايف" العلمي، تابع العلماء عينة مكونة من 185 شخصا أصيبوا بكوفيد-19، وراقبوا مستويات الخلايا المناعية لديهم على مدار أشهر بعد إصابتهم بكورونا، وذلك لفهم "الذاكرة المناعية".
وطوّرت أجسام 92 في المئة من المشاركين في الدراسة أجساما مضادة يطلق عليها اسم "الغلوبولين المناعي جي"، تراجعت قليلا بعد مرور ثمانية أشهر، في حين طوّر جميع المتعافين من كورونا خلايا ذاكرة "بائية"، قادرة على إنتاج مجموعات جديدة من الأجسام المضادة إذا واجه الجسم الفيروس مرة أخرى.
وتخالف هذه الدراسة نتائج أبحاث سابقة كانت قد أشارت إلى إمكانية إصابة من عانى عدوى كورونا خفيفة بالمرض مرة أخرى، بسبب عدم اكتساب أجسادهم لمناعة قوية.
المصدر: سكاي نيوز
تابع
الأكثر قراءة
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
10:30 | 2020-11-18
18/11/2020 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قمر تثير الجدل بإستعراضها جسدها بطريقة فاضحة (صور)
Lebanon 24
قمر تثير الجدل بإستعراضها جسدها بطريقة فاضحة (صور)
22:00 | 2020-11-17
17/11/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار سيواصل ارتفاعه الى حدّ كبير.. هذا ما توقّعه خبير مالي
Lebanon 24
الدولار سيواصل ارتفاعه الى حدّ كبير.. هذا ما توقّعه خبير مالي
10:16 | 2020-11-18
18/11/2020 10:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
دولار السوق السوداء.. اليكم التسعيرة المتداولة
10:57 | 2020-11-18
18/11/2020 10:57:42
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي في مقطع فيديو نادر منذ 27 عاماً.. وما علاقة هاني العمري؟
Lebanon 24
هيفا وهبي في مقطع فيديو نادر منذ 27 عاماً.. وما علاقة هاني العمري؟
12:18 | 2020-11-18
18/11/2020 12:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
21:00 | 2020-11-18
إليكم الخطر الرئيسي للمطهرات!
20:23 | 2020-11-18
"الصحة العالمية": الولايات المتحدة رصدت أكثر من مليون إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي
15:00 | 2020-11-18
افحص نفسك.. أول اختبار من بيتك لكورونا والنتيجة بنصف ساعة
14:53 | 2020-11-18
الجمعية اللبنانية للغدد الصماء والسكري والدهنيات تطلق حملة "ما تضيّع الفرصة"
12:00 | 2020-11-18
سحب وإتلاف دواء مشهور في أسواق مصر.. ما هو؟
11:00 | 2020-11-18
بعد فايزر وموديرنا.. الصين تزف البشرى بشأن لقاح سينوفاك
فيديو
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
Lebanon 24
شاشات ذكية بمواصفات غير مسبوقة من "سامسونغ"! (فيديو)
15:00 | 2020-11-18
18/11/2020 21:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
Lebanon 24
آيفون الجديد يقاوم النار وأقسى الاختبارات.. شاهدوا الفيديو!
12:00 | 2020-11-18
18/11/2020 21:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
Lebanon 24
لبنانيان وراء لقاح كورونا.. الأول "مهاجر عظيم" والثاني ابن طرابلس (فيديو وصور)
10:30 | 2020-11-18
18/11/2020 21:46:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact