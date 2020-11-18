صحة

"الصحة العالمية": الولايات المتحدة رصدت أكثر من مليون إصابة بكورونا خلال الأسبوع الماضي

Lebanon 24
18-11-2020 | 20:23
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أكدت منظمة الصحة العالمية تسارع انتشار فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، مشيرة إلى رصد البلاد أكثر من مليون حالة جديدة خلال الأسبوع الماضي.

وقال مساعد مدير فرع منظمة الصحة العالمية في البلدان الأميركية، يارباس باربروسا، إن مؤشر الحالات الجديدة يرتفع بشكل متسارع في الولايات المتحدة، حيث  سجلت أكثر من مليون مصاب بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" خلال الأسبوع الماضي فقط.

وأضاف أن منطقة الأميركتين رصدت بشكل عام الأسبوع الماضي نحو 1.5 مليون إصابة و19 ألف وفاة جديدة جراء الجائحة.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بالفيروس بـ11.37 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بـ249 ألف وفاة.  

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