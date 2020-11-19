صحة

علاج يقتل كورونا في 5 أيام؟!

Lebanon 24
19-11-2020 | 15:00
A-
A+
Doc-P-767443-637413862182907330.jpg
Doc-P-767443-637413862182907330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال رئيس شركة سيلتريون الكورية الجنوبية للأدوية "سيو جونغ-جين"، إن شركته ستقدم طلبًا للحصول على إذن استخدام طارئ لعلاج فيروس كورونا المستجد الذي تطوره من وزارة سلامة الغذاء والدواء الشهر المقبل.

وكانت الشركة قد أعلنت عن "CT-P59"، وهو علاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة ضد كوفيد-19، ويختصر وقت تعافي المرضى دون الإبلاغ عن أي آثار جانبية.

ويخضع العلاج حاليًّا للمرحلة الثانية من التجارب السريرية، بعد الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى على متطوعين أصحاء لم يصابوا بالفيروس، نقلاً عن وكالة يونهاب الكورية.

وقالت أيضًا إن الدواء يقتل فيروس كورونا في غضون 4-5 أيام، مما يحمي بشكل فعال المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة من الإصابة بحالة خطيرة.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة سيلتريون: "تقوم شركة سيلتريون حاليًّا بالانتهاء من المرحلة الثانية من التجارب السريرية للعلاج بالأجسام المضادة، وسنبذل قصارى جهدنا للحصول على إذن مشروط من وزارة سلامة الغذاء والدواء بحلول نهاية العام".
المصدر: العربية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
18:00 | 2020-11-19
12:00 | 2020-11-19
09:00 | 2020-11-19
06:00 | 2020-11-19
23:00 | 2020-11-18
21:00 | 2020-11-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website