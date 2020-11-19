علاج يقتل كورونا في 5 أيام؟!

قال رئيس شركة سيلتريون الكورية الجنوبية للأدوية "سيو جونغ-جين"، إن شركته ستقدم طلبًا للحصول على إذن استخدام طارئ لعلاج فيروس كورونا المستجد الذي تطوره من وزارة سلامة الغذاء والدواء الشهر المقبل.وكانت الشركة قد أعلنت عن "CT-P59"، وهو علاج بالأجسام المضادة أحادية النسيلة ضد كوفيد-19، ويختصر وقت تعافي المرضى دون الإبلاغ عن أي آثار جانبية.ويخضع العلاج حاليًّا للمرحلة الثانية من التجارب السريرية، بعد الانتهاء بنجاح من المرحلة الأولى على متطوعين أصحاء لم يصابوا بالفيروس، نقلاً عن وكالة يونهاب الكورية.وقالت أيضًا إن الدواء يقتل فيروس كورونا في غضون 4-5 أيام، مما يحمي بشكل فعال المرضى الذين يعانون من أعراض خفيفة من الإصابة بحالة خطيرة.وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة سيلتريون: "تقوم شركة سيلتريون حاليًّا بالانتهاء من المرحلة الثانية من التجارب السريرية للعلاج بالأجسام المضادة، وسنبذل قصارى جهدنا للحصول على إذن مشروط من وزارة سلامة الغذاء والدواء بحلول نهاية العام".