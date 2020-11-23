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صحة
أوروبا مهددة بموجة ثالثة من الوباء... هذا ما حذرت منه "الصحة العالمية"
Lebanon 24
23-11-2020
|
06:00
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توقع مبعوث خاص لمنظمة الصحة العالمية حدوث موجة ثالثة من الوباء في أوروبا في أوائل عام 2021، إذا كررت الحكومات فشلها في فعل ما هو مطلوب لمنع الموجة التالية من العدوى.
وقال ديفيد نابارو من منظمة الصحة العالمية، في مقابلة مع صحف سويسرية: "فاتهم بناء البنية التحتية اللازمة خلال أشهر الصيف بعد أن وضعوا الموجة الأولى تحت السيطرة".
وأضاف "لآن لدينا الموجة الثانية. إذا لم يبنوا البنية التحتية اللازمة، فستكون لدينا موجة ثالثة في أوائل العام المقبل".
وخلال شهور الصيف، تمتعت أوروبا لفترة وجيزة بانخفاض معدلات الإصابة التي ارتفعت الآن مرة أخرى، فقد سجلت ألمانيا وفرنسا يوم السبت، 33000 حالة، كما سجلت سويسرا والنمسا آلاف الحالات يوميا، بينما سجلت تركيا رقمًا قياسيًا يبلغ 5532 إصابة جديدة.
وأشار نابارو إلى أن سماح سويسرا بالتزلج حتى لو باستخدام الأقنعة، يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى "مستوى مرتفع للغاية من الاصابات والوفيات".
ونقلت صحيفة "سولوتورنر تسايتونج" عن نابارو قوله "بمجرد أن تنخفض معدلات الإصابة، وسوف تنخفض، عندها يمكننا أن نكون أحرارًا كما نريد. لكن الآن؟ هل يجب فتح منتجعات التزلج؟ في ظل ظروف ما؟".
وأشاد نابارو باستجابة الدول الآسيوية مثل كوريا الجنوبية، حيث أصبحت الإصابات منخفضة نسبيًا الآن، وقال "الناس يشاركون بشكل كامل، ويتخذون سلوكيات تجعل من الصعب على الفيروس. إنهم يبقون على بعد، ويرتدون أقنعة، ويعزلون عندما يمرضون، ويغسلون الأيدي والأسطح. إنهم يحمون الفئات الأكثر عرضة للخطر".
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