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صحة
منها اللوز والكيوي.. 5 أطعمة تضمن لك نوما هانئا
Lebanon 24
23-11-2020
|
09:00
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ينصح خبراء الصحة بالحصول على قسط كاف من النوم، للحفاظ على الصحة وتقليل مخاطر الإصابة ببعض الأمراض المزمنة. وانطلاقا من هذه النصيحة، قدم موقع "هيلث لاين" مجموعة من الأطعمة التي تساعد في تحسين النوم، والتي جاءت كالآتي:
اللوز: مصدر ممتاز للعناصر التي تخفض مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2 وأمراض القلب. ويرجع ذلك إلى أنه غني بالدهون الأحادية غير المشبعة الصحية والألياف ومضادات الأكسدة.
ووفقا لبعض الدراسات فإن اللوز قد يساعد في تحسين النوم، على اعتبار أنه مصدر لهرمون الميلاتونين، الذي ينظم "الساعات الداخلية للجسم ويجعله مستعدا للنوم".
الديك الرومي: غني بالبروتين، الذي يحافظ على قوة العضلات وينظم الشهية. وبحسب دراسات علمية، فإن البروتين الموجود في الديك الرومي يجعل الإنسان يشعر بالتعب.
الكيوي: وهو فاكهة منخفضة السعرات الحرارية ومغذية للغاية. ويساعد الكيوي في تحسين قدرة الإنسان على النوم طوال الليل دون الاستيقاظ. ويعزى ذلك إلى السيروتونين، وهي مادة كيميائية في الدماغ تساعد على تنظيم دورة النوم.
الأسماك الدهنية: هذا النوع من الأسماك، مثل السلمون والتونة، يتميز بأنه صحي بامتياز، وتعمل أحماض أوميغا 3 الدهنية وفيتامين د الموجودة فيه على تحسين نوعية النوم.
الأرز الأبيض: فيه نسبة عالية من الكربوهيدرات، وتناوله قبل ساعة واحدة من النوم قد يساعد في الحصول على نوم هادئ.
المصدر: سبوتنيك
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