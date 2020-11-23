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صحة
تخلصوا من "الكرش" في أسبوعين فقط.. إليكم الطريقة
Lebanon 24
23-11-2020
|
12:00
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يعتبر الشتاء فصلا مثاليا لزيارة الوزن، خاصة مع تزايد الشهية لتناول الطعام، وتكاسل الكثيرون عن ممارسة الرياضة نظرا لبرودة الجو، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة الوزن وتراكم الدهون وبالتالي ظهور "الكرش".
ونشر موقع "بولد سكاي" الهندي دراسة تؤكد فاعلية الكمون في التخلص من الدهون لاسيما في منطقة البطن.
ووجد الباحثون في الدراسة التي أجريت على 88 امرأة بدينة أن الكمون ساعدهن في حرق السعرات الحرارية بشكل أكبر، إضافة إلى فوائده الأخرى المتعددة وبينها تقليل نسبة الكوليسترول، وتقليل فرص الإصابة بالنوبات القلبية، وتنشيط الذاكرة، وتعزيز مناعة الجسم، وعلاج الأنيميا "فقر الدم" فضلا عن تحسين عملية الهضم.
ونصح الباحثون بتناول الكمون لإنقاص الوزن من خلال طرق مختلفة، بينها "عصير الكمون"، والذي يمكن استخلاصه من خلال نقع ملعقتين من الكمون في الماء ليلة كاملة، ثم غليه في الصباح، وإضافة نصف ليمونة للمشروب بعد تصفيته من الحبوب، ثم تناوله على معدة فارغة صباح كل يوم لمدة أسبوعين.
كذلك يمكن مزج ملعقة من مسحوق الكمون مع 5 غرامات من اللبن، وتناوله بشكل يومي، كما يمكن إذابة 3 غرامات من مسحوق الكمون في الماء، وتناوله يوميًا، بعد إضافة بضع قطرات من العسل للمشروب.
وقدم الباحثون عدة نصائح للمساعدة في التخلص من دهون البطن، بينها تناول الأطعمة التي تحتوي على البروتين، وتقليل الكربوهيدرات، واتباع حمية غذائية مناسبة مع حساب السعرات الحرارية لكل وجبة.
المصدر: سبوتنيك
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