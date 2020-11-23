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صحة
مفاجأة علمية.. لقاح مزدوج لمحاربة كورونا والأنفلونزا معاً!
Lebanon 24
23-11-2020
|
15:00
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أعلن البروفيسور رونالد إكليس، مدير مركز محاربة الأنفلونزا بجامعة كادريف، عن موعد إنتاج لقاح مزدوج ذو فعالية عالية، يقي من فيروس كورونا وفيروس الإنفلونزا في آن معاً.
وأكد رونالد، على أن اللقاح الواعد الذي سيكون متاحاً خلال أقل من عام، سيحدث ثورة في عالم اللقاحات لأنه يستهدف نوعين من الفيروسات في نفس الوقت. وفي الوقت الحالي يتم إجراء فحوصات السلامة على اللقاح الجديد لضمان عدم وجود تفاعلات ضارة على الجسم.
ويواجه العلماء حالياً مشكلة تتمثل في احتمال الحاجة إلى تخزين لقاحي كورونا والإنفلونزا في درجات حرارة مختلفة، مما قد يجعل دمجهما معاً أمراً صعباً.
لكن البروفيسور رونالد، قال إن هذه المشكلة يمكن حلها قريباً، وذلك بفضل التطور في أبحاث اللقاحات في خضم الجهود الحثيثة التي يبذها العلماء في جميع أنحاء العالم، لإيجاد لقاح لفيروس كورونا.
ومن المعروف بأن الجمع بين عدة لقاحات مختلفة في حقنة واحدة أمر شائع في عالم الطب وخاصة خلال حملات تطعيم الأطفال، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.
المصدر:
24
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