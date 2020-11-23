صحة

في زمن كورونا.. هل التعقيم المتكرر لليدين أمر ضار؟

Lebanon 24
23-11-2020 | 18:00
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قال البروفيسور يوهانس كنوبلوخ إن الاستخدام المتزايد للمطهرات، والذي تزامن مع بداية انتشار وباء كورونا، غير ضار تماماً، بل على العكس قد يكون أفضل من الغسل المتكرر بالصابون.
وأوضح رئيس قسم الصحة العامة في المستشفى الجامعي هامبورغ أن تحمل المطهرات لا يوجد إلا في حالات نادرة جداً في البكتيريا، وهذا يعني أن البكتيريا لا تموت بسرعة، مؤكداً أن المطهرات لا تسبب مقاومة للمضادات الحيوية.
 
وتعتمد معقمات اليدين على الكحول. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المنتجات المختبرة من قبل أطباء الجلدية غير ضارة بالمرة، إلا في حالات نادرة تتعلق في الغالب بالحساسية تجاه العطور.
 
وينصح الخبير الصحي باستخدام المطهرات في كل مكان، فهذا يحمي المرء ويحمي الآخرين أيضاً، مشيراً إلى أن استخدام الكحول قد يكون أقل ضرراً للبشرة من غسل اليدين المتكرر بالصابون.
 
وإذا لم تكن الأيدي متسخة بشكل واضح، فيفضل تطهير اليدين بالكحول عن غسل اليدين بالصابون. ويفضل بعد كل تطهير أو غسل وضع كريم عناية على اليد.
المصدر: 24
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