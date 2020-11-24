22
o
بيروت
22
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
20
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
22
o
بشري
22
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
صحة
خبير روسي يحذر من تنبؤات غيتس: ستهز العالم إن صدقت
Lebanon 24
24-11-2020
|
09:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر الطبيب الروسي المعروف أندريه كوندراخين في تعليق على تنبؤات مؤسس شركة مايكروسوفت بيل غيتس بظهور وباء جديد قريبا يجتاح البشرية، أن هذه التنبؤات لو صدقت، ستهز العالم.
وقال في حديث لصحيفة "موسكو المسائية": "طبعا يمكن لفيروس كورونا من نوع محدد، أن يتحول إلى فيروس كورونا من نوع آخر. ومن الممكن أن يظهر المرض ويلقى البيئة الحاضنة له في بلد ما، ومن ثم يعتاد سكان هذه الدولة على المرض وعلى علاجه، ولكن إذا سافر أحد هؤلاء المرضى إلى دولة أخرى، ونقل العدوى إليها، سينقلب المرض إلى وباء خطير".
وأضاف أن الخطأ الرئيسي يكمن في تجاهل البشرية بعض أنواع العدوى وبالذات الفيروسات الغدية والإنفلونزا.
وقال: "الآن سنتمكن من التحكم بمرض كوفيد ونساعد مناعة الإنسان بالتطعيم باللقاحات، وهذا شيء عظيم من ناحية. لكن من ناحية أخرى، سنتوقف عن الاهتمام بالأمراض الأخرى".
وأضاف أن التهديد الأساسي ليس في الفيروسات، بل في اعتياد الناس على المضادات الحيوية.
وأضاف أنه بسبب الاستخدام المتكرر لهذه الأدوية، قد تظهر لدى الفيروسات والبكتيريا مقاومة مضادة لها. وهذا الأمر موجود الآن في حالة الالتهاب الرئوي والسل.
ودعا إلى عدم تجاهل مدى خطورة الزائفة الزنجارية، والمكورات العنقودية الذهبية.
وقال: "إذا بدأت الفيروسات والبكتريا بمقاومة المضادات الحيوية بشكل جماعي فإنها يمكن أن تهز البشرية".
المصدر: روسيا اليوم
الأكثر قراءة
مشهدٌ تقشعر له الأبدان.. حادث سير مروع في الدورة (فيديو)
Lebanon 24
مشهدٌ تقشعر له الأبدان.. حادث سير مروع في الدورة (فيديو)
20:26 | 2020-11-23
23/11/2020 08:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة جريئة لزوجة رامي عياش.. وإحدى المتابعات: "ناسيه البنطلون"
Lebanon 24
إطلالة جريئة لزوجة رامي عياش.. وإحدى المتابعات: "ناسيه البنطلون"
15:00 | 2020-11-23
23/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة مقتل شاب من البلدة.. توتر كبير يخيم على بشرّي ودوريات للجيش
Lebanon 24
بعد حادثة مقتل شاب من البلدة.. توتر كبير يخيم على بشرّي ودوريات للجيش
19:59 | 2020-11-23
23/11/2020 07:59:39
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مرتكب جريمة بشري... إليكم التفاصيل!
Lebanon 24
توقيف مرتكب جريمة بشري... إليكم التفاصيل!
17:35 | 2020-11-23
23/11/2020 05:35:07
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار "يتراجع" في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
Lebanon 24
الدولار "يتراجع" في السوق السوداء.. إليكم سعره مساء اليوم
20:18 | 2020-11-23
23/11/2020 08:18:30
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
06:00 | 2020-11-24
4 تمارين لتحسين وضعك والحماية من آلام الظهر!
23:00 | 2020-11-23
خطأ نقع فيه "يومياً" يضعف عضلة القلب
21:00 | 2020-11-23
منها المعكرونة والخبز.. "الصحة العالمية" توصي بالأطعمة الغنية بالألياف يومياً
18:00 | 2020-11-23
في زمن كورونا.. هل التعقيم المتكرر لليدين أمر ضار؟
17:18 | 2020-11-23
لماذا جنّ جنون كورونا مؤخرا؟.. سمات غريبة قد تكون السبب
15:00 | 2020-11-23
مفاجأة علمية.. لقاح مزدوج لمحاربة كورونا والأنفلونزا معاً!
فيديو
"إنتر" يقلب الطاولة على "تورينو" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
"إنتر" يقلب الطاولة على "تورينو" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
21:00 | 2020-11-23
24/11/2020 10:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بفضل زلاتان.. "ميلان" ينتزع الفوز الأوّل من أرض "نابولي" منذ 10 سنوات!
Lebanon 24
بفضل زلاتان.. "ميلان" ينتزع الفوز الأوّل من أرض "نابولي" منذ 10 سنوات!
15:00 | 2020-11-23
24/11/2020 10:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية استمرت 12 ساعة.. إنقاذ فيل سقط في "مكان غريب" (فيديو)
Lebanon 24
عملية استمرت 12 ساعة.. إنقاذ فيل سقط في "مكان غريب" (فيديو)
12:00 | 2020-11-23
24/11/2020 10:30:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact